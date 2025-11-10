DEB-Nachwuchs von europaweiten Länderspielreisen zurück

München. (PM DEB) Während die deutsche Frauen- und Männer-Nationalmannschaft beim Deutschland Cup in Landshut triumphierten, sammelten die DEB-Nachwuchsauswahlen wertvolle internationale Erfahrung.

Gleich fünf U-Teams waren europaweit im Einsatz – ihre Länderspielreisen führten sie nach Finnland, Frankreich, die Slowakei, Norwegen und an den Bundesstützpunkt in Füssen.

U16-Männer absolvierten Ländervergleich mit Finnland

Die U16-Nationalmannschaft war für ihre Novembermaßnahme ins finnische Vierumäki gereist, um hier ihre alljährliche Novembermaßnahme zu absolvieren. Das Team von U16-Bundestrainer Robin Beckers traf gleich drei Mal auf die Nachwuchsauswahl der Gastgeber. Zusätzlich zu den Länderspielen standen intensive Trainingseinheiten auf dem Programm.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Insgesamt kann man sagen, dass wir bei dieser Maßnahme vor allem in den Zweikämpfen sehr griffig agiert haben, immer versucht haben, uns gut zu unterstützen und uns in allen drei Spielen Chancen und offensive Zeit erarbeitet haben. Einige Spieler haben sich technisch und vor allem auch spielerisch ebenbürtig präsentiert. Wir waren stark am Schläger, immer positiv an der Bank und haben in allen Spielen bis zum Ende den Einsatz, den wir uns wünschen, gezeigt. Taktisch müssen wir uns im kommenden Turnier weiterentwickeln. Die Arbeit mit dem Staff und der Mannschaft war sehr angenehm und alle haben an einem Strang gezogen.“

Ergebnisse U16-Männer

06.11.2025 | Finnland – Deutschland 4:3

07.11.2025 | Finnland – Deutschland 5:3

09.11.2025 | Finnland – Deutschland 8:2

U17-Nationalmannschaft absolvierte 4-Nationen-Turnier in Frankreich

Für die U17-Männer ging es zum Novemberlehrgang ins französische Vaujany. Die Mannschaft von U17-Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt absolvierte hier ein 4-Nationen-Turnier. Die Gegner der DEB-Nachwuchsauswahl waren die Schweiz, die Slowakei und die Gastgeber aus Frankreich. Für Sebastian Staudt war es die zweite Maßnahme als Verantwortlicher der U17-Nationalmannschaft.

U17-Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt: „Alles in allem waren wir sehr zufrieden mit der Mannschaft und unserem Lehrgang in Frankreich. Die Spieler haben in den drei angesetzten Partien und in den Trainingseinheiten guten Einsatz gezeigt, hart gekämpft, und sich im Laufe der Maßnahme weiterentwickelt. Sowohl positive Aspekte, die wir weiter etablieren wollen, als auch die ein oder andere Baustelle, wurden uns im Maßnahmenverlauf aufgezeigt. Wir werden diese nun besprechen, analysieren und in unserem nächsten gemeinsamen Lehrgang intensiv daran arbeiten.“

Ergebnisse U17-Männer

06.11.2025 | Deutschland – Schweiz 0:6

07.11.2025 | Deutschland – Slowakei 7:6 n.P.

08.11.2025 | Frankreich – Deutschland 4:3 n.V.

U18-Frauen nahmen an 4-Nationen-Turnier in der Slowakei teil

Das Team von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones kam zuerst für einige Trainingseinheiten am Bundesstützpunkt in Füssen zusammen, bevor es dann per Bus weiter nach Malacky (SVK) ging. Dort nahm die deutsche Nachwuchsauswahl an einem 4-Nationen-Turnier teil. Zum Auftakt traf das deutsche Team auf Japan, ehe weitere Partien gegen die Gastgeberinnen aus der Slowakei sowie das Team aus Ungarn auf dem Spielplan standen. In der Turnier-Endabrechnung belegt das DEB-Team Rang drei.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Wenn ich auf unsere Ziele vor dem Lehrgang zurückblicke, können wir ein positives Fazit ziehen. Wir wollten eine Mannschaft sehen, die mit viel Energie Eishockey spielt, laufstark ist und sehr hart arbeitet – und genau das hat das Team umgesetzt. Nach einem etwas holprigen Start gegen Japan hat sich das Team von Drittel zu Drittel und von Spiel zu Spiel gesteigert. Gerade unter hohem Druck gegen starke Gegnerinnen konnten wir sehen, dass unsere Prinzipien greifen und die Spielerinnen sie mit Überzeugung umsetzen. Der abschließende Sieg gegen die Schweiz war dann der verdiente Lohn für die harte Arbeit der gesamten Mannschaft. Für die Spielerinnen ist es wichtig zu sehen, dass wir mit dieser Art von Eishockey erfolgreich sein können – das gibt Selbstvertrauen und bestätigt unseren eingeschlagenen Weg.“

Ergebnisse U18-Frauen

06.11.2025 | Deutschland – Japan 2:6

07.11.2025 | Slowakei – Deutschland 1:0

08.11.2025 | Schweiz – Deutschland 0:6

U18-Männer reisten nach Norwegen

Die deutsche U18-Nationalmannschaft machte sich in der vergangenen Woche auf den Weg ins norwegische Lillehammer. Dort bestritt das Team von U18-Bundestrainer Andreas Becherer ein 4-Nationen-Turnier. Die deutsche Nachwuchsauswahl traf in Lillehammer zuerst auf die norwegischen Gastgeber – weitere Gegner waren die Teams aus der Slowakei und Dänemark. Die U18-Männer belegen Platz zwei in der Schlusstabelle.

U18-Bundestrainer Andreas Becherer: „Das Turnier in Lillehammer war für uns eine erfolgreiche Maßnahme. Die Bedingungen vor Ort waren hervorragend, und es hat großen Spaß gemacht, mit der Mannschaft und dem gesamten Staff zu arbeiten. Wir konnten den starken Teamgeist, den wir schon im Sommer aufgebaut hatten, bestätigen und weiter festigen. Gleichzeitig haben wir begonnen, unsere Spiel-DNA zu schärfen – also zu definieren, wie wir als Mannschaft auftreten müssen, um auf diesem Niveau erfolgreich zu sein. Die Spieler haben unsere Prinzipien sehr gut umgesetzt und gesehen, dass wir mit dieser Spielweise Erfolg haben können. Auch wenn nicht alles perfekt war, war der Weg der richtige. Insgesamt haben wir die Punkte, an denen wir nach dem Sommer noch arbeiten mussten, deutlich verbessert. Die Ergebnisse sind absolut in Ordnung, aber noch wichtiger ist, dass wir als Team einen klaren Schritt nach vorne gemacht haben.“

Ergebnisse U18-Männer

06.11.2025 | Norwegen – Deutschland 3:4

07.11.2025 | Deutschland – Slowakei 1:2

08.11.2025 | Dänemark – Deutschland 3:5

U20-Männer bestritten drei Länderspiele gegen Finnland

Die U20-Nationalmannschaft kam zu ihrem Lehrgang in Füssen zusammen. Neben diversen Trainingseinheiten und Meetings standen für das Team um U20-Bundetrainer Tobias Abstreiter auch drei Länderspiele gegen die finnische Nachwuchsauswahl auf dem Programm. Gegenüber den Länderspielen im Sommer in Kassel, gab es zwölf Veränderungen im Kader der DEB-Nachwuchsauswahl.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Es waren drei wichtige Begegnungen für uns, in denen wir uns von Spiel zu Spiel gesteigert haben. Wir haben uns in unserer defensiven Struktur besser zurechtgefunden und Chancen erspielt. Diese Maßnahme war genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben einige neue Spieler ausprobiert und ein gutes Bild bekommen, wie der aktuelle Leistungsstand der Mannschaft ist. Dazu haben wir Erkenntnisse darüber gewonnen, wer international in der Lage ist, für uns gute Leistungen auf das Eis zu bringen und diese Erkenntnis ist sehr wichtig. Auch für die nächsten Wochen, wenn es an die Kaderzusammenstellung für die WM geht. Der Einsatz war gut, aber auch die Bereitschaft der Mannschaft ist hervorzuheben. Dennoch gibt es viel zu tun im Hinblick auf die WM. Wir hoffen, dass die Spieler jetzt wieder alle gut nach Hause gekommen sind und ihre Hausaufgaben erledigen werden.“

Ergebnisse U20-Männer

06.11.2025 I Deutschland – Finnland 0:5

07.11.2025 I Deutschland – Finnland 1:4

09.11.2025 I Deutschland – Finnland 0:2

