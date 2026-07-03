DEB-Nachwuchs: U16- und U18-Frauen eröffnen Spielzeit 2026/2027

München. (PM DEB) Die U16- und die U18-Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) eröffnen die neue Saison 2026/2027.

Am Bundesstützpunkt in Füssen kommen beide Teams von Mittwoch, dem 8. Juli, bis Sonntag, dem 12. Juli 2026, zu ihren jeweiligen Sommerlehrgängen zusammen.

U16-Frauen absolvieren Sommerlehrgang in Füssen

Die Mannschaft um U16-Trainerin Julia Zorn wird am frühen Nachmittag des 8. Juli in Füssen erwartet. Nach einem Auftaktmeeting steht für die U16-Frauen-Nationalmannschaft um 16.30 Uhr bereits die erste Eiseinheit an. An den folgenden Tagen des Sommerlehrgangs stehen neben vier Eiseinheiten weitere Meetings, Testungen für die in:Prove-Studie und eine NADA-Schulung auf dem Programm. Für die 28 nominierten Spielerinnen – darunter 24 Feldspielerinnen und vier Torhüterinnen – endet die Maßnahme am späten Sonntagvormittag.

U16-Trainerin/ DEB-Trainerin für Talent- und Vereinsbetreuung Julia Zorn: „In den kommenden Tagen möchten wir den Spielerinnen möglichst viele Impulse für ihre weitere Entwicklung mitgeben, ohne sie dabei mit zu vielen Reizen zu überfordern. Besonders freuen wir uns, dass die in:Prove-Studie auch in diesem Jahr wieder Teil des Lehrgangs ist und den Spielerinnen wertvolle Erkenntnisse für die individuelle Optimierung ihres Trainings liefern wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass wir zeitgleich mit der U18-Nationalmannschaft vor Ort sind. Für die jüngeren Spielerinnen ist das eine tolle Gelegenheit zu sehen, welche Entwicklungsschritte perspektivisch möglich sind. Außerdem bietet uns der Lehrgang erneut die Chance, talentierte Spielerinnen kennenzulernen, die bislang noch nicht Teil der U16-Nationalmannschaft waren. Insgesamt freuen wir uns auf eine lehrreiche Maßnahme und darauf, die nächste Generation bestmöglich auf ihrem Weg zu begleiten.“

U18-Frauen-Nationalmannschaft legt Grundstein für die neue Spielzeit

Die U18-Frauen-Nationalmannschaft wird am 8. Juli gegen Mittag am Bundesstützpunkt in Füssen eintreffen. Für die anstehende Maßnahme wurden 28 Spielerinnen nominiert. Für das Team von U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones sind in der Lehrgangswoche fünf Eiseinheiten angesetzt. Hinzu kommen Meetings, die Teilnahme an der in:Prove-Studie und ein Testspiel gegen eine Allgäu-Auswahl. Die Sommermaßnahme endet am Sonntagmittag.

U18-Frauen-Bundestrainer Sebastian Jones: „Der Großteil der Mannschaft kennt sich bereits aus den vergangenen Lehrgängen und hat gemeinsam den Aufstieg bei der U18-WM erlebt. Altersbedingt haben uns jedoch einige Spielerinnen des Jahrgangs 2008 verlassen, gleichzeitig werden neun Spielerinnen erstmals zum U18-Kader gehören. Dadurch bringen wir einerseits Kontinuität mit, können aber auch neue Spielerinnen an das Niveau der U18 heranführen. Sportlich wollen wir vor allem sehen, wie sich die Spielerinnen in den vergangenen Monaten in ihren Vereinen weiterentwickelt haben und wo sie aktuell stehen. Wir wollen in den nächsten Tagen die inhaltlichen Grundlagen für die weitere Saison legen und eine gemeinsame Basis für die kommenden Maßnahmen schaffen. Das Testspiel zum Abschluss des Lehrgangs soll den Spielerinnen die Möglichkeit geben, sich unter Wettkampfbedingungen zu zeigen, und uns zusätzliche Erkenntnisse über den aktuellen Leistungsstand des Kaders liefern. Gerade diese Eindrücke ergänzen die Beobachtungen aus den Trainingseinheiten und helfen uns dabei, die weitere Saisonplanung vorzubereiten.“

389 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro