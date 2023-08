DEB-Nachwuchs: U16-Frauen absolvieren Trainingslehrgang I U17-Herren reisen zu 5-Nationen-Turnier nach Tschechien

Artikel anhören München. (PM DEB) Sowohl die U16-Frauen, als auch die U17-Herren des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) absolvieren in den kommenden Tagen Maßnahmen zur...

München. (PM DEB) Sowohl die U16-Frauen, als auch die U17-Herren des Deutschen Eishockey-Bund e.V. (DEB) absolvieren in den kommenden Tagen Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Saison 2023/ 2024.

U16- Frauen

Für die U16-Nationalmannschaft steht bereits die zweite Trainingsmaßnahme dieser neuen Saison auf dem Programm. Die Frauen um Bundestrainerin Franziska Busch kommen in Füssen zu einem 4-tägigen Lehrgang zusammen. Los geht es am Donnerstag, den 10. August 2023 mit einem Athletiktraining und einer zusätzlichen Eiseinheit am späten Nachmittag. Den Abschluss der Maßnahme bildet ein Trainingsspiel gegen die U15 des EV Füssen, was dem Coaching-Staff die Möglichkeit bietet, die Athletinnen auch in Spielaktionen sehen und beurteilen zu können.

Bundestrainerin Franziska Busch: „Zum zweiten Sommerlehrgang werden wir zum Großteil Spielerinnen sehen, die beim ersten Lehrgang nicht dabei waren. Für uns ist das eine gute Gelegenheit auch die Spielerinnen zu sehen, die uns vor allem von den Landestrainern empfohlen wurden. So haben wir nach dem Sommer einen guten Überblick über die aktuelle Situation im U16-Frauenbereich. Der Lehrgang wird wieder ein intensiver Mix aus On Ice- und Off Ice-Einheiten, dem Kennenlernen der Spielerinnen, und Vermitteln unserer Werte beziehungsweise Anforderungen.“

U17-Herren

Die U17-Nationalmannschaft reist bereits am heutigen Freitag zu einem 5-Nationen-Turnier nach Chomutov (Tschechien). Dort wird das Team um Honorar-Bundestrainer Philipp Kipp ab Samstag, den 5. August 2023 vier Länderspiele gegen die Slowakei, die Schweiz, die USA und Gastgeber Tschechien absolvieren.

Honorar-Bundestrainer U17 Philip Kipp: „Wir freuen uns auf die erste Maßnahme der Saison. Das 5-Nationen-Turnier ist der Erfahrung nach das frühe Highlight der Saison und eine gute Standortbestimmung für die Spieler. Ziel ist es als Mannschaft bestmöglich, auf die im U16-Bereich erarbeiteten Prinzipien, aufzubauen und eine gute Grundlage für die weiteren Maßnahmen der Saison zu legen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir arbeiten auch in dieser Saison wieder mit mehreren Landesverbänden im Trainerbereich der U17 zusammen. Damit wird der Austausch untereinander weiter gefördert und gleichzeitig können damit internationale Tendenzen sofort national in den Nachwuchsbereich weitergegeben werden. Unser Dank gilt hier allen beteiligten Verbänden.“

Länderspiele der U17-Nationalmannschaft:

05.08.2023 | 19:00 | Tschechien – Deutschland

06.08.2023 | 19:00 | Deutschland – Slowakei

07.08.2023 | 15:30 | Schweiz – Deutschland

08.08.2023 | 13:00 | Deutschland – USA

Ausführliche Informationen sowie Livestreams: https://www.czechicehockey.tv/en/content/reprezentace–mladez

