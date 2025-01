DEB-Nachwuchs: FÃ¼nf Nationalteams sind europaweit unterwegs

Während die Frauen-Nationalmannschaft in Bremerhaven um ein Olympiaticket kämpft und Bundestrainer Harold Kreis mit den Männern zwei Länderspiele in der Slowakei absolviert, sind auch fünf DEB-Nachwuchsteams bei Maßnahmen im Einsatz.

Vier Männer- und ein Frauen-Team sind in Deutschland, Österreich, der Slowakei und Tschechien unterwegs, um sich auf internationalem Niveau zu messen und weiterzuentwickeln.

U16-Frauen bestreiten 4-Nationen-Turnier in Österreich

Am Mittwoch, den 5. Februar 2025 macht sich die U16-Frauen-Nationalmannschaft auf den Weg ins österreichische Zeltweg. Hier wird das Team von U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner ein 4-Nationen-Turnier absolvieren. Direkt am Anreisetag ist um 13.15 Uhr ein erstes Eistraining geplant. Die Gegnerinnen im Verlaufe des Turniers werden die Polinnen, die Norwegerinnen und die Gastgeberinnen aus Österreich sein. Los geht es am Donnerstag, den 6. Februar um 13 Uhr gegen Polen.

U16-Honorar-Bundestrainer Christoph Höhenleitner: „Für uns ist die Maßnahme eine gute Möglichkeit, viele neue Spielerinnen zu testen, die noch nicht oft oder noch gar nicht bei der Nationalmannschaft dabei waren. Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Spielerinnen zu nominieren, die kürzlich bei der U18-WM gespielt haben, sodass wir viele neue Sportlerinnen sichten und kennenlernen können, um zu sehen, wie sich diese im internationalen Vergleich präsentieren. Wir werden das Turnier dafür nutzen, gemeinsam an unserem System und unseren Prinzipien zu arbeiten – Grundlagen, die wir bei den DEB-Frauen-Nationalmannschaften vermitteln möchten. Somit legen wir ein gewisses Fundament, das es in Zukunft für die Spielerinnen leichter macht, den Übergang zur U18 oder zu unserem A-Team zu schaffen. Wir freuen uns auf das Turnier und auch darauf, wieder mit der Mannschaft und dem Staff zusammenzukommen.“

Spielplan der U16-Frauen

06.02.2025 | 13:00 Uhr | Polen – Deutschland

07.02.2025 | 12:30 Uhr | Deutschland – Norwegen

08.02.2025 | 12:30 Uhr | Österreich – Deutschland

Das Aufgebot

U16-Männer laden zu 3-Nationen-Turnier nach Füssen

Die Mannschaft um U16-Bundestrainer Robin Beckers kommt Anfang Februar zu einem 3-Nationen-Turnier in Füssen zusammen. Die deutsche Nachwuchsauswahl trifft sich am Dienstag, den 4. Februar 2025, am Bundesstützpunkt im Ostallgäu. Es sind mehrere Trainingseinheiten, Meetings und ein Teamevent eingeplant, bevor es am Donnerstag, den 6. Februar zum ersten Spiel gegen Norwegen auf das Eis geht. Am Folgetag – zum Turnierauftakt – heißt der Gegner erneut Norwegen. Am Sonntag, den 9. November spielt das DEB-Team zum Turnierabschluss gegen die Mannschaft aus Frankreich.

U16-Bundestrainer Robin Beckers: „Im letzten Turnier der Saison werden wir uns inhaltlich mehr um den Aufbau und Übergang in den offensiven Bereich kümmern und wollen unsere Spieler auch hier weiterentwickeln. Wir haben uns erneut dazu entschieden, noch einige neue Spieler in unser Aufgebot zu nehmen, die noch keine internationale Erfahrung mit der Nationalmannschaft sammeln konnten. Unser Ziel wird es auch in dieser kurzen Woche wieder sein, die Spieler auf höchstem Niveau voranzubringen. Vor allem die Norweger waren in der letzten Saison ein harter Brocken. Sie spielen schnell, hart und sehr aggressiv, was uns vor allem in unserem Aufbauspiel fordern wird. Wir erwarten zum Abschluss der Saison eine gute Herausforderung sowohl für die Spieler als auch für den Coaching-Staff.“

Spielplan der U16-Männer

06.02.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Norwegen (Testspiel)

07.02.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Norwegen

09.02.2025 | 11:00 Uhr | Deutschland – Frankreich

Statistiken: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u16/

Kostenpflichtiger Livestream: https://www.red.sport/de-int/page/national-teams

Das Aufgebot

U17-Männer-Nationalmannschaft absolviert 2-Nationen-Vergleich in Füssen

Am Montag, den 3. Februar 2025, kommen die U17-Männer unter der Leitung von Sebastian Staudt zusammen. Neben mehreren Trainingseinheiten, steht ein 2-Nationen-Vergleich mit der Nachwuchsauswahl der Slowakei auf dem Programm. Gleich drei Mal werden beide Teams in Füssen aufeinandertreffen. Die erste Begegnung ist für Mittwoch, den 5. Februar um 17 Uhr geplant. U17-Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt ist beim 2-Nationen-Vergleich in Füssen, erstmals als Headcoach im Einsatz.

U17-Honorar-Bundestrainer Sebastian Staudt: „Wir möchten die Zeit in Füssen dafür nutzen, auf den guten Leistungen unserer November-Maßnahme aufzubauen und uns noch einmal weiterentwickeln. Wir verfügen über eine gute Basis und ein gutes Defensiv- sowie Zweikampfverhalten, welches wir dann auch in den Spielen gegen die Slowakei erfolgreich umsetzen möchten. Die Arbeit in diesen Bereichen wird auch einer der Schwerpunkte unserer Trainingseinheiten sein. Der nominierte Kader ist eine Mischung aus neuen Spielern, aber auch Einigen, die beim letzten Mal schon dabei waren. Unsere Intention ist es, immer möglichst breit zu sichten, um vielen verschiedenen Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auf internationalem Niveau zu zeigen. Es ist für mich eine große Ehre erstmals als Cheftrainer ausgewählt worden zu sein. Zusammen mit meinem Assistenztrainer Thomas Oppenheimer möchte ich die gute Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde, fortsetzen.“

Spielplan der U17-Männer

05.02.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

06.02.2025 | 16:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

07.02.2025 | 11:00 Uhr | Deutschland – Slowakei

Statistiken: https://deb-online.live/liga/herren/nat/u17/

Kostenpflichtiger Livestream: https://www.red.sport/de-int/page/national-teams

Das Aufgebot

U18-Männer reisen zu 3-Nationen-Turnier in die Slowakei

Die Mannschaft um U18-Bundestrainer Patrick Reimer absolviert in Piestany ihre letzte Maßnahme vor der diesjährigen Weltmeisterschaft. Diese findet vom 23. April bis 3. Mai 2025 in Frisco und Allen (USA) statt. Am Montag, den 3. Februar tritt die deutsche Nachwuchsauswahl die Reise in die Slowakei an. Neben Trainings und Meetings, stehen auch drei Länderspiele auf dem Programm. Für das DEB-Team geht es zwei Mal gegen die slowakischen Gastgeber und einmal gegen die Ukraine auf das Eis.

U18-Bundestrainer Patrick Reimer: „Wir sind mittlerweile in der vierten Maßnahme der aktuellen Saison und hatten daher bereits einige Möglichkeiten, Spieler und Konstellationen zu testen. Der Grundstock des möglichen WM-Kaders hat sich so über die vergangenen Lehrgänge herauskristallisiert. Jetzt wird es wichtig für uns zu sehen, wie wir die Systemvorgaben im Hinblick auf die Weltmeisterschaft erfolgreich umsetzen können. Wir werden das Turnier dazu nutzen, um gewisse Themen noch einmal detailliert anzugehen und uns auch die Zeit nehmen, mit jedem Spieler persönliche Gespräche zu führen. Es ist wichtig, dass wir bei den anstehenden Partien konzentriert arbeiten und engagiert in unserem System spielen. Wir haben einen Großteil der Spieler in der Slowakei dabei, die wir auch gerne bei der Weltmeisterschaft sehen würden. Aber es sind noch nicht alle Plätze vergeben. Nur weil ein Spieler vielleicht dieses Mal nicht dabei ist, heißt es nicht, dass er keine Chance mehr auf eine WM-Nominierung hat.“

Spielplan der U18-Männer

05.02.2025 | 17:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Testspiel)

06.02.2025 | 17:00 Uhr | Slowakei – Deutschland

07.02.2025 | 12:15 Uhr | Deutschland – Ukraine

Das Aufgebot

U19-Männer-Nationalmannschaft spielen 5-Nationen-Turnier in Tschechien

Einmal pro Saison kommt eine U19-Auswahl unter der Leitung von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter zu einem Lehrgang zusammen. Dieses Mal geht es zu einem 5-Nationen-Turnier ins tschechische Chomutov. Die Anreise erfolgt am Dienstag, den 4. Februar 2025. Die Turniergegner werden neben den Gastgebern, die Mannschaften aus der Schweiz, Schweden und Finnland sein. Zum Turnierauftakt geht es am Donnerstag, den 6. Februar um 18.30 Uhr gegen Tschechien auf das Eis. Adam Mitchell wird erstmals als Assistenztrainer im Coaching-Team mit dabei sein.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter: „Das Ziel unserer U19-Maßnahme ist es, den zukünftigen U20-Jahrgang an das entsprechende internationale Niveau heranzuführen. Mit Gegnern wie Tschechien, der Schweiz, Schweden oder Finnland können die Spieler wertvolle Erfahrungen auf höchstem Level sammeln. Uns ist es wichtig, die jungen Spieler mit unserem System vertraut zu machen und das Leistungsvermögen unter hoher Belastung zu analysieren. Wir werden vier Spiele in fünf Tagen gegen starke Nationen absolvieren, das ist eine vergleichbare Situation wie bei einer U20-Weltmeisterschaft. Die nächste WM findet in gut zehn Monaten statt – daher gilt es für uns herauszufiltern, welche neuen Spieler hierfür in Frage kommen könnten. Wir als Coaching-Staff wollen uns einen Überblick darüber verschaffen, wo wir stehen und welche Schritte es noch zu bewältigen gilt, um dahin zu kommen, wo wir bei der nächsten U20-Weltmeisterschaft sein wollen.“

Spielplan der U19-Männer

05.02.2025 | 18:30 Uhr | Tschechien – Deutschland

07.02.2025 | 15:00 Uhr | Schweiz – Deutschland

08.02.2025 | 15:00 Uhr | Deutschland – Schweden

09.02.2025 | 12:30 Uhr | Deutschland – Finnland

Das Aufgebot

