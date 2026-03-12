DEB-Ligen: U17 und U20 starten in die Playoff-Halbfinals

Die Playoff-Halbfinals für die U17 und die U20 der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) stehen kurz bevor.

Bereits am Samstag, den 14. März 2026, starten die jeweils vier besten Nachwuchsteams in ihre „Best-of-Five“-Serien.

U20-Begegnungen sind fixiert

Der ERC Ingolstadt, der Krefelder EV 81, die Jungadler Mannheim und die Kölner Junghaie haben sich für die Playoff-Halbfinals in der U20 DNL qualifiziert. Das Team aus Mannheim hat sich den Halbfinaleinzug bereits nach Spiel zwei gesichert. Die Mannschaften aus Köln, Ingolstadt und Krefeld mussten über die volle Länge ihrer „Best-of-Three“-Viertelfinalserie gehen. Der ERC Ingolstadt sowie die Titelverteidiger der Jungadler Mannheim starten jeweils mit Heimrecht in ihre Playoff-Halbfinals, die im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen werden. Mit den Teams aus Mannheim und Köln treffen die beiden Vorjahresfinalisten dieses Mal bereits im Halbfinale aufeinander.

Auftakt-Spieltag U20 DNL Playoff-Halbfinale („Best-of-Five“)

14.03.2026 | 16:00 Uhr | ERC Ingolstadt – Krefelder EV 81

14.03.2026 | 16:45 Uhr | Jungadler Mannheim – Kölner Junghaie

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/

U20-Play-Downs Division I/II

In den Play-Downs der Division I/II stehen sich die Jung-Eisbären Regensburg und der EV Füssen sowie der Schwenninger ERC und der Deggendorfer SC gegenüber. Die Serie, die am Samstag, den 14. März 2026, startet, wird im Modus „Best-of-Five“ ausgetragen. Gespielt wird um die beiden verbleibenden Plätze in der Division I für die kommende Saison 2026/2027 – die beiden Verlierer-Teams der Play-Downs treten in der kommenden Spielzeit in der Division II an.

Auftakt-Spieltag U20 DNL Play-Downs („Best-of-Five”)

14.03.2026 | 16:00 Uhr | Jung-Eisbären Regensburg – EV Füssen

14.03.2026 | 17:00 Uhr | Schwenninger ERC – Deggendorfer SC

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/

U17: Teilnehmer für die Playoffs-Halbfinals stehen fest

Die Jungadler Mannheim, die Kölner Junghaie, der Krefelder EV 81 und die Eisbären Juniors Berlin stehen im Playoff-Halbfinale der besten deutschen U17-Nachwuchsteams. Hierbei mussten nur die Eisbären Juniors Berlin, gegen die Vorjahresfinalisten des ESC Dresden, über die gesamte Länge ihrer „Best-of-Three“-Viertelfinalserie gehen. Die drei weiteren Teams durften sich jeweils über einen vorzeitigen Halbfinaleinzug freuen. Die Titelverteidiger aus Mannheim sowie die Mannschaft der Kölner Junghaie gehen mit Heimrecht in ihre jeweiligen Halbfinalserien.

Auftakt-Spieltag U17-Playoff-Halbfinale („Best-of-Five“)

14.03.2026 | 16:30 Uhr | Kölner Junghaie – Krefelder EV 81

14.03.2026 | 19:45 Uhr | Jungadler Mannheim – Eisbären Juniors Berlin

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u17/

Alle Spiele der Serien werden live auf RED+ übertragen.