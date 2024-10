DEB-Ligen: U17 Division 1 und 2 – SpielplÃ¤ne fÃ¼r die Meisterrunde sind fixiert

München. (PM DEB) Die Spiele der Evaluationsgruppen der U17 Division 1 Nord und U17 Division 1 Süd sind abgeschlossen und die teilnehmenden Vereine der...

München. (PM DEB) Die Spiele der Evaluationsgruppen der U17 Division 1 Nord und U17 Division 1 Süd sind abgeschlossen und die teilnehmenden Vereine der Meisterrunde sowie der Qualifikationsrunden sind ermittelt.

Der Spielplan für die U17-Meisterrunde ist bereits fixiert – die qualifizierten Teams bestreiten am Samstag, den 26.10.2024 ihre ersten Partien. Die Mannschaften der Qualifikationsrunden starten erst eine Woche später in den weiteren Saisonverlauf – die entsprechenden Spielpläne, werden voraussichtlich am 25. Oktober 2024 veröffentlicht.

Meisterrunde

Die Plätze eins bis sechs der Evaluationsgruppe Nord und die Plätze eins bis vier der beiden Divisionsgruppen Süd messen sich ab Samstag, den 26. Oktober 2024, in der Meisterrunde.

Die teilnehmenden Teams sind:

• Düsseldorfer EG

• Kölner Junghaie

• Krefelder EV

• ESC Dresden

• Eisbären Juniors Berlin

• Iserlohner EC

• Starbulls Rosenheim

• EV Landshut

• EC Bad Tölz

• ESV Kaufbeuren

• Jungadler Mannheim

• Schwenninger ERC

• EHC 80 Nürnberg

• Augsburger EV

Den Spielplan gibt es unter folgendem Link:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=16900

Qualifikationsrunde Nord

In der Qualifikationsrunde Nord treffen die Teams der Plätze sieben und acht der Division 1 und alle Teams der Division 2 Nord aufeinander.

Die teilnehmenden Teams sind:

• ETC Crimmitschau

• EHC GA Wolfsburg

• Löwen Frankfurt

• ES Weißwasser

• Eishockey Jugend Kassel

• ESC Moskitos Essen

• SCC Adler Berlin

• EV Duisburg

• Rote Teufel Bad Nauheim

• EHC Erfurt

• ESV 03 Chemnitz

Den entsprechenden Spielplan gibt es hier:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=16901 (online ab dem 25.10.2024)

Qualifikationsrunde Süd

In der Qualifikationsrunde Süd treffen die Teams der Plätze fünf und sechs der beiden Gruppen der Division 1 (A und B) und die gesamten Teams der Division 2 Süd aufeinander.

Die teilnehmenden Teams sind:

• ERC Ingolstadt

• Rookie Bulls München

• SC Bietigheim-Bissingen

• EV Füssen

• EHC Freiburg

• Deggendorfer SC

• SC Riessersee

• EV Ravensburg

• Jung-Eisbären Regensburg

• HC Landsberg Riverkings

• Mannheimer ERC

• EC Peiting

Den Spielplan gibt es hier einzusehen:

https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=16902 (online ab dem 25.10.2024)

Playoffs zur Meisterschaft

Nach Abschluss aller Partien qualifizieren sich die Teams der Plätze eins bis vier der Meisterrunde automatisch für das Playoff-Viertelfinale und spielen um den Deutschen U17-Meistertitel 2024/2025. Die Mannschaften auf den Plätzen fünf bis zwölf treten gegeneinander im Modus Best-of 3 in den Pre-Playoffs an. Die Sieger der Pre-Playoffs spielen dann gegen die vier Teams, die sich direkt für das Viertelfinale der Playoffs qualifiziert hatten.

Relegation

Der Letztplatzierte der Qualifikationsrunde Nord, der Erstplatzierte der höchsten EHV NRW-Jugendspielklasse, der Sieger der Jugend-NDM und der Sieger der Jugend-ODM ermitteln in einer Relegation (Einfachrunde) einen Teilnehmer für die U17 Division 2 Nord der kommenden Saison 2025/2026.

Der Letztplatzierte der Qualifikationsrunde Süd, der Erstplatzierte der höchsten Jugend-Bayernliga sowie der Sieger der U17 Jugend EWB-Liga ermitteln ebenfalls in einer Relegation (Einfachrunde) einen Teilnehmer für die U17 Division 2 Süd der Saison 2025/2026.

