DEB-Ligen: Start der U20- und U17-Pre-Playoffs

MÃ¼nchen. (PM DEB) Die heiÃŸe Phase der Deutschen U20- und U17-Nachwuchsliga steht an. In beiden Ligen beginnen bereits am Wochenende die Pre-Playoff-Spiele.

U20 DNL startet in Pre-Playoffs

In der Top Division der Deutschen U20-Nachwuchsliga (DNL) stehen die Pre-Playoff-Spiele kurz bevor. Die erste Runde der Best-of-Three-Serie startet bereits am Samstag, den 28. Februar 2026. Die Vereine auf den PlÃ¤tzen fÃ¼nf bis acht der Top Division-Hauptrunde verfÃ¼gen hierbei Ã¼ber Heimrecht. Die gegnerischen Teams, die sich in der Qualifikationsrunde 1 Ã¼ber die RÃ¤nge eins bis vier qualifiziert haben, mÃ¼ssen demnach zuerst auswÃ¤rts antreten.

Auftakt-Spieltag U20 DNL Pre-Playoffs

28.02.2026â€¯| 19:00 Uhr | EisbÃ¤ren Juniors Berlin â€“â€¯EC Bad TÃ¶lz

28.02.2026â€¯| 17:00 Uhr | EV Landshut â€“ ESV Kaufbeuren

28.02.2026â€¯| 20:00 Uhr | ESC Dresden â€“ SC Bietigheim-Bissingen

28.02.2026â€¯| 10:45 Uhr | Iserlohner EC â€“ DÃ¼sseldorfer EG

Direkte Qualifikation fÃ¼r das Playoff-Viertelfinale

Die Klubs auf den PlÃ¤tzen eins bis vier der Top Division-Hauptrundentabelle haben sich automatisch fÃ¼r die Playoff-Viertelfinals qualifiziert. Ãœber den Direkteinzug kÃ¶nnen sich die Jungadler Mannheim, der ERC Ingolstadt, der Krefelder EV 81 und die KÃ¶lner Junghaie freuen.