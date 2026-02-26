DEB-Ligen: Start der U20- und U17-Pre-Playoffs

MÃ¼nchen. (PM DEB) Die heiÃŸe Phase der Deutschen U20- und U17-Nachwuchsliga steht an. In beiden Ligen beginnen bereits am Wochenende die Pre-Playoff-Spiele.
U20 DNL startet in Pre-Playoffs
In der Top Division der Deutschen U20-Nachwuchsliga (DNL) stehen die Pre-Playoff-Spiele kurz bevor. Die erste Runde der Best-of-Three-Serie startet bereits am Samstag, den 28. Februar 2026. Die Vereine auf den PlÃ¤tzen fÃ¼nf bis acht der Top Division-Hauptrunde verfÃ¼gen hierbei Ã¼ber Heimrecht. Die gegnerischen Teams, die sich in der Qualifikationsrunde 1 Ã¼ber die RÃ¤nge eins bis vier qualifiziert haben, mÃ¼ssen demnach zuerst auswÃ¤rts antreten.
Auftakt-Spieltag U20 DNL Pre-Playoffs
28.02.2026â€¯| 19:00 Uhr | EisbÃ¤ren Juniors Berlin â€“â€¯EC Bad TÃ¶lz
28.02.2026â€¯| 17:00 Uhr | EV Landshut â€“ ESV Kaufbeuren
28.02.2026â€¯| 20:00 Uhr | ESC Dresden â€“ SC Bietigheim-Bissingen
28.02.2026â€¯| 10:45 Uhr | Iserlohner EC â€“ DÃ¼sseldorfer EG
Direkte Qualifikation fÃ¼r das Playoff-Viertelfinale
Die Klubs auf den PlÃ¤tzen eins bis vier der Top Division-Hauptrundentabelle haben sich automatisch fÃ¼r die Playoff-Viertelfinals qualifiziert. Ãœber den Direkteinzug kÃ¶nnen sich die Jungadler Mannheim, der ERC Ingolstadt, der Krefelder EV 81 und die KÃ¶lner Junghaie freuen.
Die fÃ¼nf- bis acht-platzierten Vereine der Qualifikationsrunde 1 messen sich ebenfalls ab Samstag, den 28. Februar 2026, in den Pre-Play-Downs. Hierbei steht der Augsburger EV den JungeisbÃ¤ren Regensburg gegenÃ¼ber und die Starbulls Rosenheim treten gegen den Schwenninger ERC an. Die beiden Verlierer der Best-of-Five-Serie spielen anschlieÃŸend gegen die PlÃ¤tze eins und zwei der Abschlusstabelle in der Findung B um die Teilnahme in der Top Division der Saison 2026/2027.
Alle Spiele der Serien werden live aufâ€¯RED+â€¯Ã¼bertragen. Die Ergebnisse und SpielplÃ¤ne gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/
Auch die U17 DNL startet in die Pre-Playoffs
In der Deutschen U17-Nachwuchsliga stehen die Pre-Playoff-Spiele kurz bevor. Die erste Runde der Best-of-Three-Serie startet bereits am Samstag, den 28. Februar 2026. Die Vereine auf den PlÃ¤tzen fÃ¼nf bis acht der Top Division-Hauptrunde verfÃ¼gen hierbei Ã¼ber Heimrecht, wÃ¤hrend die PlÃ¤tze neun bis zwÃ¶lf zuerst auswÃ¤rts antreten.
Auftakt-Spieltag U17 Pre-Playoffs
28.02.2026â€¯| 19:45 Uhr | EV Landshut â€“ EHC NÃ¼rnberg
28.02.2026â€¯| 16:30 Uhr | DÃ¼sseldorfer EG â€“ ERC Ingolstadt
28.02.2026â€¯| 16:00 Uhr | EisbÃ¤ren Juniors Berlin â€“ Augsburger EV
28.02.2026â€¯| 17:15 Uhr | ESV Kaufbeuren â€“ Starbulls Rosenheim
Direkte Qualifikation fÃ¼r das Playoff-Viertelfinale und Saisonende fÃ¼r die zwei Tabellenletzten
Die Klubs auf den PlÃ¤tzen eins bis vier der Hauptrundentabelle haben sich automatisch fÃ¼r die Playoff-Viertelfinals qualifiziert. Ãœber den Direkteinzug kÃ¶nnen sich die Jungadler Mannheim, die KÃ¶lner Junghaie, der ESC Dresden und der Krefelder EV 81 freuen. FÃ¼r die beiden Letztplazierten â€“ den Iserlohner EC und den Schwenninger ERC â€“ ist die Saison beendet.
Alle Spiele der Serien werden live aufâ€¯RED+â€¯Ã¼bertragen. Die Ergebnisse und SpielplÃ¤ne gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u17/?divisionId=20624
