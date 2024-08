DEB-Ligen: SpielplÃ¤ne fÃ¼r Oberliga Nord und Oberliga SÃ¼d fixiert – Powerbreaks werden eingefÃ¼hrt

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat die Spielpläne der Oberliga Nord und Oberliga Süd für die kommende Saison 2024/25 finalisiert. Ein entsprechender Terminkalender der...

Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat die Spielpläne der Oberliga Nord und Oberliga Süd für die kommende Saison 2024/25 finalisiert.

Ein entsprechender Terminkalender der 25 teilnehmenden Vereine ist ab sofort online abrufbar.

Die Oberliga-Spielpläne sind hier einzusehen:

Oberliga Nord: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/

Oberliga Süd: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/

Das Eröffnungsspiel in der Oberliga Nord bestreiten am Donnerstag, den 19. September 2024, die Tilburg Trappers und die Herner EV Miners. Alle weiteren Teams der Staffeln Nord und Süd starten am Freitag, den 20. September 2024, in die neue Saison. Beide Ligen spielen eine Doppelrunde – demnach enden die jeweiligen Hauptrunden am Freitag, den 21. Februar 2025. Direkt in der Folgewoche sind die Pre-Playoff-Spiele der Plätze sieben bis zehn angesetzt.

Playoffs

Am Sonntag, den 2. März 2025 beginnen die Achtelfinal-Partien, die im Best-of-Five Modus über Kreuz zwischen der Oberliga Nord und der Oberliga Süd ausgetragen werden. Ab dem Viertelfinale werden alle weiteren Playoff-Serien im Modus Best-of-Seven ausgespielt. Der Oberliga-Meister wird dann spätestens am Dienstag, 29. April 2025 gekürt.

Allgemeine Informationen

Während des Deutschland Cups in der ersten Novemberwoche, wird der gesamte Spielbetrieb ausgesetzt.

Für die neue Saison werden erstmalig Powerbreaks eingeführt. Die zu pausierende Zeit beträgt 90 Sekunden pro Spieldrittel.

Bei allen Vereinen, die die notwendigen technischen Voraussetzungen besitzen, wird der Videobeweis Light zur Saison 2024/25 ausgeweitet. Dies betrifft beispielsweise die Entscheidung über große Strafen und Tore. Der Videobeweis kann für die aktuelle Spielzeit noch nicht bei allen Klubs zum Einsatz kommen – für die Saison 2025/26 haben sich jedoch bereits alle Oberliga-Vereine dazu verpflichtet, diesen, je nach vorhandener technischer Ausstattung, einzusetzen.

Kaufmännischer Leiter DEB-Ligen Panagiotis Christakakis: „Wir haben auch in diesem Jahr wieder alles daran gesetzt einen ausgewogenen Spielplan zu erstellen und die individuellen Wünsche der Vereine zu berücksichtigen. Es wird zu Saisonstart einige Neuerungen in der DEB-Oberliga geben, wie beispielsweise die Einführung von Powerbreaks und die Ausweitung des Videobeweises, was einen weiteren Schritt hin zur Professionalisierung der Liga markiert.“