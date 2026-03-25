DEB-Ligen: Playoff-Finals der U17 und U20 stehen bevor

MÃ¼nchen. (PM DEB) FÃ¼r die U17 und die U20 der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) steht das Saison-Highlight kurz bevor.

Am Samstag, den 28. MÃ¤rz 2026, starten die jeweils zwei besten Nachwuchsteams in ihr Playoff-Finale. Beide Serien werden im Modus â€žBest-of-Fiveâ€œ ausgetragen.

U17-Playoff-Finale: Mannheim und KÃ¶ln spielen um den Titel

Die Jungadler Mannheim und die KÃ¶lner Junghaie stehen im Finale um die deutsche U17-Meisterschaft.

Die Titelverteidiger aus Mannheim haben sich im Playoff-Halbfinale mit einem Sweep gegen die EisbÃ¤ren Juniors Berlin durchgesetzt. Mit zwei Siegen in regulÃ¤rer Spielzeit und einem Erfolg im PenaltyschieÃŸen sicherten sich die Jungadler ihr Finalticket.

Auch die KÃ¶lner Junghaie legten in ihrer Halbfinalserie gegen das Team des Krefelder EV 81 einen glatten Durchmarsch hin. Mit drei Siegen in drei Spielen machten die DomstÃ¤dter ihren Finaleinzug ebenfalls bereits vorzeitig klar.

Auftakt-Wochenende U17-Playoff-Finale (â€žBest-of-Fiveâ€œ)

28.03.2026 | 19:45 Uhr | Jungadler Mannheim â€“ KÃ¶lner Junghaie

29.03.2026 | 14:45 Uhr | KÃ¶lner Junghaie â€“ Jungadler Mannheim

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u17/

U20: Jungadler Mannheim und ERC Ingolstadt stehen im Playoff-Finale

Eng ging es in den Halbfinals der U20 DNL zu. Sowohl die Jungadler Mannheim als auch der ERC Ingolstadt mussten Ã¼ber die volle LÃ¤nge ihrer â€žBest-of-Fiveâ€œ-Serien gehen.

Die Titelverteidiger aus Mannheim hatten es im Playoff-Halbfinale mit den Vorjahresfinalisten der KÃ¶lner Junghaie zu tun â€“ eine hart umkÃ¤mpfte Serie, die erst in Spiel fÃ¼nf und auch hier erst in der VerlÃ¤ngerung entschieden wurde.

Ebenfalls erst im fÃ¼nften Aufeinandertreffen wurde das zweite Finalticket vergeben. Der ERC Ingolstadt musste zwar gegen den Krefelder EV 81 auch Ã¼ber die volle LÃ¤nge der â€žBest-of-Fiveâ€œ-Halbfinalserie gehen, konnte aber im entscheidenden Spiel einen deutlichen 5:2-Sieg fÃ¼r sich verbuchen.

Auftakt-Wochenende U20 DNL Playoff-Finale (â€žBest-of-Fiveâ€œ)

28.03.2026 | 16:45 Uhr | Jungadler Mannheim â€“ ERC Ingolstadt

29.03.2026 | 11:00 Uhr | Jungadler Mannheim â€“ ERC Ingolstadt

Den Spielplan gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/

U20-Play-Downs Division I/II: Schwenningen und FÃ¼ssen gehen siegreich aus ihren Serien

In den Play-Downs der Division I/II standen sich die Jung-EisbÃ¤ren Regensburg und der EV FÃ¼ssen sowie der Schwenninger ERC und der Deggendorfer SC gegenÃ¼ber. Der ERC konnte sich in der â€žBest-of-Fiveâ€œ-Serie mit 3:1 gegen die Niederbayern durchsetzen und verbleibt somit auch in der kommenden Spielzeit in der Division I.

Etwas enger ging es in der anderen Serie zu. Hier wurde Ã¼ber die volle Distanz von fÃ¼nf Partien gespielt, bis sich der EV FÃ¼ssen gegen die Jung-EisbÃ¤ren durchsetzen und fÃ¼r den Aufstieg in die Top-Division qualifizieren konnte.

Der Deggendorfer SC und die Jung-EisbÃ¤ren Regensburg treten somit in der Spielzeit 2026/2027 in der Division II an.

Alle Ergebnisse gibt es unter: https://deb-online.live/liga/herren/u20-dnl/

Alle Spiele der Playoff-Finals werden live auf RED+ Ã¼bertragen.