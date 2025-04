DEB-Ligen: Jungadler Mannheim sichern sich den U17-Meistertitel

München. (PM DEB) Die Jungadler Mannheim sicherten sich am Samstagabend, den 12. April 2025, die deutsche Meisterschaft in der U17-Nachwuchsliga der Saison 2024/ 2025.

Gegen den ESC Dresden setzten sich die Jungadler bereits im dritten Spiel der Best-of-Five Serie durch und verteidigen damit erfolgreich ihren Titel aus der vergangenen Spielzeit.

Am vorigen Wochenende konnten sich die Jungadler im eigenen Stadion eine 2:0-Serienführung erspielen und damit den Grundstein für die spätere Meisterschaft legen. Das erste Spiel ging mit einem 5:3-Sieg an die Jungadler, die durch drei Tore im Schlussabschnitt für die Entscheidung sorgten. In Spiel zwei mussten die Jungadler ihre Comeback-Qualitäten beweisen. Nach 0:3 und 2:4-Rückständen, drehten die Mannheimer durch ein starkes letztes Drittel die Partie und sicherten sich den zweiten Sieg. Beim dritten Aufeinandertreffen beider Teams, musste Dresden zu Hause eine 2:6-Niederlage hinnehmen, welche gleichzeitig den Meistertitel für die Jungadler besiegelte. Nach einem torlosen ersten Drittel zogen die Mannheimer im zweiten Spielabschnitt mit 3:0 davon. In den letzten 20 Minuten der Partie gab es viel Zählbares zu sehen, die Jungadler brachten den Puck erneut drei Mal im gegnerischen Tor unter, Dresden konnte zwei Treffer verbuchen.

Nach dem Titel in der U20 DNL, können sich die Jungadler Mannheim in der Saison 2024/ 2025 somit gleich über zwei Meisterschaften im Nachwuchsbereich freuen.

Stimmen zum Spiel

U17- Cheftrainer Jungadler Mannheim Adam Borzecki: „Unsere Spieler waren von der ersten Runde bis hin zu den Playoffs bereit. Wir haben viel Charakter, Teamgeist und Qualität in der Mannschaft und dass wir das Finale ohne eine Niederlage für uns entscheiden konnten, dafür haben die Spieler meinen größten Respekt. Die Spieler haben Willen und Selbstbewusstsein gezeigt und sich auch nach Rückständen wieder herangekämpft. Überhaupt hat die Mannschaft in der gesamten Saison eine gute Entwicklung gezeigt. Wir sind stolz, dass wir den Meistertitel jetzt zweimal in Folge gewinnen konnten.“

Leiter DEB-Spielbetrieb Jonas Schwarzfischer: „Wir haben dieses Jahr sehr gutes Eishockey in der U17-Nachwuchsliga über die komplette Spielzeit hinweg sehen können. Eine positive Entwicklung der letzten Jahre, die sich auch in dieser Saison fortgesetzt hat. Dementsprechend spannend war auch die Playoff-Finalserie. Sowohl Mannheim als auch Dresden haben sehr gute Qualität in ihren Reihen. Die Spieler haben mit viel Leidenschaft auf dem Eis agiert und sich einen packenden Kampf um die Meisterschaft geliefert. Am Ende hatten die Jungadler die Nase vorne. Wir gratulieren Mannheim zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.“

Ergebnisse der U17-Finalserie

05.04.2025 | Jungadler Mannheim – ESC Dresden | 5:3

06.04.2025 | Jungadler Mannheim – ESC Dresden | 7:4

12.04.2025 | Jungadler Mannheim – ESC Dresden | 2:6

Alle Ergebnisse gibt es unter: DEB U17 Playoffs

