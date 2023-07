DEB-Ligen: Bayreuth Tigers erhalten unter Auflagen die Zulassung zur Oberliga Saison 2023/2024

Artikel anhören München. (PM DEB) Die Bayreuth Tigers erhalten nach einem nachträglichen Antrag auf Teilnahme am Zulassungsverfahren, das Spielrecht für die Oberliga Süd-Saison 2023/2024....

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM DEB) Die Bayreuth Tigers erhalten nach einem nachträglichen Antrag auf Teilnahme am Zulassungsverfahren, das Spielrecht für die Oberliga Süd-Saison 2023/2024.

Dies ergab die umfangreiche Prüfung der Liga-Verantwortlichen. Die Tigers aus Bayreuth konnten darin die notwendige, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für den Spielbetrieb im Bereich der Oberligen nachweisen. Jedoch ist die Zulassung des Clubs aus Franken an mehrere Auflagen gebunden, die es noch zu erfüllen gilt.

Die Oberliga Süd wird in der kommenden Saison somit mit mindestens 12 Mannschaften starten. Der Eissportverein Füssen e.V. wird nach der verweigerten Zulassung mutmaßlich den Weg über das Spielgericht des Deutschen Eishockey-Bunde e.V. bestreiten. Aufgrund des zu erwartenden Verfahrens wird sich die Veröffentlichung des Spielplans für die Oberliga Nord und Oberliga Süd bis Mitte August verzögern.

Bayreuth Tigers starten in der Oberliga Süd…

…und werden die Herausforderungen in der neuen Liga annehmen!

Unser Ziel ist es, ehrliches und begeisterndes Eishockey anzubieten

Bayreuth. (PM Tigers) Nach Mitteilung des Deutschen Eishockeybundes und nach dem in den letzten Wochen durchlaufenen Zulassungsverfahren, wurde den Bayreuth Tigers die Lizenz für die Spielzeit 2023/2024 erteilt, sodass die Tigers am 29.09.2023 in die kommende Oberliga-Saison starten werden.

Es ist gelungen, die notwendige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für den Spielbetrieb in der Oberliga nachzuweisen. Die Zulassung ist dabei mit Auflagen verbunden, die zu erfüllen sind.

An den damit verbundenen, notwendig gewordenen Korrekturen des Kaders arbeiten die Verantwortlichen aktuell mit Hochdruck. Hierzu können auch die ersten Entscheidungen vermeldet werden.

Zuletzt in Hamburg aktiv wechselt mit Kai Kristian ein erfahrener Torsteher nach Bayreuth, der über 370 Partien in der Oberliga nachweisen kann. Damit verbunden ist der Abschied von Jonas Langmann, der sich für einen Wechsel zu einem DEL2-Club entschieden hat.

Ebenfalls neu im Kader der Tigers ist Viktor Knaub. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier war in der abgelaufenen Spielzeit in Füssen sowie in Krefeld aktiv und kommt mit der Erfahrung von über 200 Partien in der Oberliga nach Oberfranken.

Weiterhin verlassen werden die Tigers folgende Akteure: Maximilian Leitner, Philippe Cornet, Travis Ewanyk und Jesse Roach. Wir bedanken uns bei allen Spielern für ihren Einsatz im Trikot der Tigers und wünschen ihnen alles Gute für ihre sportliche und persönliche Zukunft.

Übereinkünfte zu einer weiteren Zusammenarbeit auch in der Oberliga aus dem zuletzt aufgestellten DEL2-Kader konnte man mit Joshua Appler, Steffen Tölzer, Aaron Reinig, Samuel und Nicolas Schindler sowie mit Marvin und Robin Drothen erzielen.

In Gesprächen zu einer weiteren Zusammenarbeit befindet man sich mit Brett Schaefer, Jayden Schubert, Dominik Tiffels, Spencer Berry, Zack Dybowski sowie Tom Schwarz.

Unverändert bleibt das Trainer-Team mit Rich Chernomaz, Marc Vorderbrüggen und Michael Baindl.

Zu weiteren wichtigen Punkten wie Ticketing und der Gestaltung der Saisonvorbereitung äußern wir uns so bald wie möglich. Besonders für unsere treuen Dauerkarteninhaber werden wir faire und attraktive Lösungen anbieten, um einen ersten Schritt hin zu einem gemeinsamen Neustart zu ermöglichen. Hierzu warten wir noch die endgültige Zusammensetzung der Liga, die mit mindestens 12 Teams an den Start gehen wird, und die daraus resultierende Gestaltung des Spielplans ab. Offen ist dabei noch die Teilnahme des EV Füssen, sodass sich die Veröffentlichung des Spielplans auf Mitte August verzögern wird.

Darüber hinaus befinden wir uns im engen Austausch mit unseren treuen Partnern und Sponsoren, um die weitere Zusammenarbeit und Unterstützung zu besprechen. Wir bedanken uns schon jetzt bei zwei neuen Sponsoren, die uns mit kürzlich unterzeichneten Verträgen beim Neustart in der Oberliga unterstützen werden sowie bei allen Fans, die uns in der Vergangenheit großartige Unterstützung zu Teil haben werden lassen und auch im Augenblick vielfach bereit dazu sind, den künftigen Weg gemeinsam zu gehen. Herzlichen Dank!

-av-

2280 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten