DEB-KapitÃ¤n Mo MÃ¼ller: „Wir mÃ¼ssen schneller spielen und auch auf diesem Level gedankenschneller sein. “ – DEB-MÃ¤nner unterliegen Tschechien in der WM-Vorbereitung

Karlsbad. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft muss auch im zweiten Spiel der Vorbereitung auf die 2024 IIHF-Weltmeisterschaft (10.-26. Mai), eine Niederlage hinnehmen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis unterliegt den tschechischen Gastgebern in Karlsbad mit 2:4. Die Torschützen des DEB-Teams waren Justin Schütz (18.) und Alexander Karachun (59.)

Dies war das zweite von acht Testspielen der deutschen Mannschaft auf dem Weg zur diesjährigen WM in Ostrava und Prag (CZE). Als nächstes steht in Kaufbeuren das erste von fünf Heim-Länderspielen auf dem Programm. Am Donnerstag, den 18. April 2024, trifft die DEB-Auswahl auf das Team aus der Slowakei. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Die Partie wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

• Moritz Müller führte das deutsche Team als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Stefan Loibl und Fabio Wagner.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Arno Tiefensee – als Backup stand Niklas Treutle zur Verfügung.

• Starting Six: Arno Tiefensee, Samuel Soramies, Alexander Ehl, Julian Napravnik, Fabio Wagner und Leon Hüttl

• Justin Schütz wurde als bester Spieler der deutschen Mannschaft ausgezeichnet.

• Die Partie fand vor 5.396 Zuschauern in der KV Arena Karlsbad (CZE) statt.

Statistik zum Spiel: https://hokejovyzapis.cz/pdf/print/html/448053

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Tschechen waren heute noch schneller als im ersten Spiel. Wir hatten teilweise ein bisschen Mühe mit diesem hohen Tempo mitzuhalten. Der Einsatz unserer Mannschaft im letzten Drittel hat mir heute gefallen, das war eine gute geschlossene Mannschaftsleistung. Unser Ziel für die anstehende Phase zwei der WM-Vorbereitung ist, dass die Mannschaft immer mehr zusammenfindet und spielerisch zusammenwächst. Weitere Dinge, an denen wir arbeiten werden, sind unter anderem die Special Teams und die Festigung unseres Defensivspiels.“

Kapitän Moritz Müller: „Wir sind hier in der ersten Vorbereitungswoche auf eine sehr starke tschechische Mannschaft getroffen. Für uns war es ein erstes Zusammenkommen und wir wollten ein taktisches Verständnis für unser Spiel bekommen. Ich denke, dass wir uns im zweiten Spiel gesteigert haben und dass man durchaus schon Ansätze gesehen hat, in welche Richtung es gehen soll. Es war aber in beiden Spielen zu sehen, dass wir noch Einiges an Arbeit vor uns haben. Wir müssen schneller spielen und auch auf diesem Level gedankenschneller sein. Nichtsdestotrotz hat die Woche Spaß gemacht und wir freuen uns alle schon auf Phase zwei.“

Spielplan WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich