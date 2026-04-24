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DEB investiert in die Zukunft des Frauen-Eishockeys

24. April 20261 Mins read47
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Vorstandsvorsitzender Frank Lutz des DEB - © City-Press
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München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) unterstützt die blossom-ic Deutsche Frauen Eishockey Liga (DFEL) ab sofort mit 100.000 Euro pro Saison.

Die Fördermittel kommen direkt den Vereinen zugute. Sowohl jenen, die bereits in der höchsten deutschen Eishockey-Frauenliga aktiv sind, als auch solchen, die den Einstieg planen. DEB-Vorstandsvorsitzender Frank H. Lutz gab die Entscheidung im Rahmen des Doppelspieltags der Frauen- und Männer-Nationalmannschaft in Kaufbeuren im Studio-Interview bei MagentaSport bekannt.

Mit der Förderung will der DEB dazu beitragen, die Ligastruktur der blossom-ic DFEL nachhaltig zu stärken. Eine gut aufgestellte Liga ist aus Sicht des Verbands die Voraussetzung dafür, dass das Frauen-Eishockey in Deutschland langfristig wachsen kann. Die Kriterien zur Auszahlung der Fördermittel werden derzeit von Ronja Jenike (Leistungssportreferentin Frauen) und Jonas Schwarzfischer (Leiter Spielbetrieb) ausgearbeitet.

Frank H. Lutz, Vorstandsvorsitzender des DEB: „Wir sind überzeugt, dass eine starke Ligastruktur die Grundlage für das Wachstum des Frauen-Eishockeys in Deutschland ist. Deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, die blossom-ic DFEL dauerhaft zu fördern. Die Mittel sollen direkt den Vereinen zugutekommen, damit der Sport insgesamt wachsen kann und auch unsere Frauen-Nationalmannschaft davon profitiert. Als DEB wollen wir dabei vorangehen.“

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