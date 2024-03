DEB grÃ¼ndet 100-prozentige Tochter zur Ausrichtung der 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

München. (PM DEB) Wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland: Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat am vergangenen Donnerstag,...

München. (PM DEB) Wichtiger Meilenstein im Hinblick auf die 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland: Der Deutsche Eishockey-Bund e. V. (DEB) hat am vergangenen Donnerstag, den 21. März 2024 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft mit Sitz in München zur Ausrichtung des weltweit größten jährlichen Wintersportereignisses gegründet.

Die 2027 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Deutschland wird im Mai 2027 ausgetragen, offizielle WM-Spielorte sind Düsseldorf und Mannheim. Im vergangenen Mai hatte der DEB im Rahmen des jährlichen IIHF-Kongresses mit seinem WM-Bewerbungs-Konzept überzeugt und 75 Prozent der Delegierten-Stimmen bei der Vergabe-Wahl erhalten. Zuletzt war der DEB im Jahr 2017 gemeinsam mit Frankreich WM-Ausrichter.

Alleiniger Gesellschafter der neu gegründeten GmbH ist der Deutsche Eishockey-Bund e. V., als Vertreter der Gesellschaft fungiert das aktuelle DEB-Präsidium bestehend aus Dr. Peter Merten (Präsident) sowie den Vizepräsidenten Hauke Hasselbring, Marc Hindelang und Andreas Niederberger. Als Geschäftsführer der GmbH wird Claus Gröbner bestellt. Die offizielle Firmierung der GmbH lautet: 2027 Eishockey WM Organisationsgesellschaft mbH.

DEB-Präsident Dr. Peter Merten zur GmbH-Gründung: „Wir freuen uns, diesen wichtigen Schritt vollzogen zu haben und jetzt mit voller Kraft agieren zu können. Uns war es wichtig, dass wir als DEB klar in der Führung und Ausgestaltung der Veranstaltung mit allen Beteiligten bleiben. Es stehen eine Menge spannender Aufgaben vor uns, um die 2027 IIHF WM zu einem einzigartigen Erlebnis mit großer Strahlkraft für unseren Sport zu gestalten.“