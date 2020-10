DEB gibt Oberliga-SpielplÃ¤ne bekannt

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB) hat die Spielpläne für die kommende Saison 2020/21 in den Oberligen der Staffeln Nord und Süd...

In Abstimmung mit den Vereinen wurde sich auf unterschiedliche Spielmodi in den beiden Ligen verständigt. Während die Oberliga Nord eine Doppelrunde vorsieht mit anschließendem Pre-Play-off-Spiel und den Play-offs, wird es in der Oberliga Süd zunächst eine Einfachrunde geben. Im Anschluss folgen Meister- bzw. Verzahnungsrunde und danach beginnen die Play-offs. Die Saison ist bis in den Mai hinein geplant mit der staffelübergreifendem Oberliga-Finalserie als Höhepunkt.

Im Fall von coronabedingten Spielausfälle ist beabsichtigt, diese so schnell wie möglich nachzuholen. Mit dem Feiertag in Bayern am 6. Januar 2021 besteht zumindest ein offiziell terminiertes Ausweichdatum, ansonsten bleiben Wochentage. Die ganze Saison wird ein Extremmaß an Flexibilität erfordern und allen Beteiligten abverlangen – von den Vereinen über den DEB bis hin zum Publikum. Die Prämisse wird sein, die geplanten Spiele bis zu Play-offs durchführen zu können. Allerdings wird die Entwicklung in der Covid-19-Pandemie es sehr wahrscheinlich erforderlich machen, dass immer wieder auf aktuelle Situationen reagiert werden muss.

In der Oberliga Nord sind zunächst 52 Spieltage geplant bis zum 5. April 2021, die Oberliga Süd trägt zunächst 26 Spieltage aus bis zum 17. Januar 2021, im Anschluss folgen die Meisterrunde bzw. eine Verzahnungsrunde mit der Bayernliga vom 22. Januar 2021 an. Ab dem 19. März 2021 beginnen die Play-offs in der Oberliga Süd mit der ersten Runde im Modus „best-of-seven“. Die Oberliga Nord zieht ab dem 9. April 2021 nach, spielt aber die Play-offs im Modus „best-of-three“.

In der Folge werden zunächst die Oberliga-Meister der Staffeln ausgespielt bis spätestens 27. April 2021. Der potenzielle Aufsteiger in die DEL2 wird ab dem 30. April 2021 gesucht. Ob dies in einer „best-of-three“- oder „best-of-five“-Finalserie geschieht, wird je nach Eisverfügbarkeit entschieden, da diese Serie maximal bis zum 9. Mai 2021 andauern könnte. Es wird in der Oberliga Nord keinen Absteiger geben, aufsteigen kann der Gewinner einer Relegationsrunde zwischen den jeweils Besten der Regionalliga West, Nord und Ost. Die Qualifikation für die Oberliga Süd erlangen die besten vier Teams der Verzahnungsrunde mit der Bayernliga, die in einer „best-of-five“-Play-off-runde ausgespielt werden.

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang: „Die Saison ist jetzt wieder ein Stück greifbarer, das steigert sicher die Vorfreude der Fans. Aber auch beim Erstellen des Spielplans war spürbar, dass wir vor einer sehr komplizierten Saison stehen. Ich behaupte, dass es aufgrund äußerer Einflüsse – Starttermin, wechselnde Hallenverfügbarkeiten, lange unklarer und auch noch ungerader Teilnehmeranzahl – so schwer wie nie war, einen einigermaßen ausgewogenen Plan zu erstellen. Ziele waren zudem, attraktivere Spiele zum Ende des Jahres hin zu platzieren, in der Hoffnung auf größerer Zuschauerkapazitäten und weite Auswärtsfahrten an Wochentagen zu vermeiden. All das gleicht der Quadratur des Kreises, deshalb richte ich auch ein Kompliment an den DEB-Spielbetrieb mit Ligenleiter Markus Schubert, der dies in Abstimmung mit den Oberligasprechern Erik Haselbacher und Peter Gast geleistet hat.“

Die Rahmentermine in der Übersicht:

Oberliga Nord: 06.11.2020 (Saisonstart), 07.04.2021 (Pre-Play-offs), 09.04.2021 (Beginn Play-offs), 23.04.2021 (Beginn Finale).

Oberliga Süd: 06.11.2020 (Saisonstart), 22.01.2021 (Beginn Meister-/Verzahnungsrunde), 19.03.2021 (Beginn Play-offs), 16.04.2021 (Beginn Finale)

Oberliga-Finalserie: Beginn 30.04.2021