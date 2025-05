DEB-GeneralsekretÃ¤r Claus GrÃ¶bner: „FÃ¼r uns geht es darum, dass wir eine tolle Heim-WM spielen wollen und da mÃ¶glichst den nÃ¤chsten Schritt machen“

Herning. (PM MagentaSport) Nach dem Aus in der Gruppen-Phase, erklärt Claus Gröbner, DEB-Generalsekretär, zum Abschneiden der deutschen Mannschaft.

„Natürlich sind wir enttäuscht und das auch zurecht. Man hat sich über die letzten Jahre etwas aufgebaut, sodass man mit einem gewissen Selbstbewusstsein da rangeht und sagt: Viertelfinale ist das, was wir erreichen wollen, was unser Anspruch ist. Aber so ist es im Sport. Wir hatten jetzt mehrere Jahre, wo wir die Ziele übererfüllt haben. Da passiert auch mal ein Jahr, das nicht so gut ist. Ich habe das gut analysiert. Man hat die letzten Spiele gesehen, dass wir offensiv Probleme haben, Tore zu kreieren. Dann rückt die Weltspitze weiter weg, die Nationen entwickeln sich weiter. Man hat gesehen, die Dänen haben von Anfang an viel Druck gemacht, die kurzfristige Nachverpflichtung hat ihnen nochmal einen extra Push gegeben. Das sind die Kleinigkeiten. Ich denke, unterm Strich hat es Dänemark auch verdient, weiterzukommen.“

…zur den Learnings aus der WM für Olympia 2026 und die Heim-WM 2027: „Da können wir natürlich immer viel lernen, absolut. Man sieht, wie sich die großen Nationen langfristig professionell mit einem Plan vorbereiten. Aber man sieht auch Top-Eishockey-Nationen wie Finnland, die das dritte Mal in Folge im Viertelfinale rausfliegen. Dieses „immer weiter“ und „Viertelfinale muss Pflicht sein“, eigentlich schielen wir schon aufs Halbfinale. Das ist zu weit. Man muss einen Prozess sehen. Das Trainerteam hat mit Christian Künast auch ein bisschen einen Umbruch in der Mannschaft eingeleitet. Das ist wahrscheinlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt. 2027 ist für uns der Höhepunkt mit der Heim-WM und auch die olympischen Spiele. Aber für uns geht es darum, dass wir eine tolle Heim-WM spielen wollen und da möglichst den nächsten Schritt machen.“

…ob man sich etwas von Gastgeber Schweden abschaut: „Da haben wir mit dem Karl Schwarzenbrunner im Bereich Ausbildung, Trainerausbildung einen großen Sprung nach vorne gemacht. Da gibt es auch einen großen internationalen Austausch, es gibt diese Symposien, die rund um eine Weltmeisterschaft stattfinden. Auf der anderen Seite darf man eins nicht vergessen: Hockey hat in Schweden und Finnland einen anderen Stellenwert. Die haben eine ganz andere Ausbildung. Da geht es eigentlich vom Kindergarten an schon los. Es spielen viel mehr Eishockey. Was für uns ein Thema ist: Eine bessere Verbindung zwischen Vereinssport und Schulsport. Insgesamt wird im Kinder- und Juniorenalter über ganz andere Trainingsumfänge geredet, als bei uns in Deutschland. Das ist sicher eine Sache, die wir uns schon anschauen müssen.“

Claus Gröbner zum Ausscheiden des DEB-Teams





Aus ist’s! Das DEB-Team muss, nach der Niederlage im Penaltyschießen gegen Dänemark erstmals seit 2018 wieder nach der Gruppenphase die Heimreise antreten.





#EishockeyDeutschland – Die WM 2025

Neue Content-Serie zur Eishockey-WM bei MagentaSport und MagentaTV

Die Content-Serie #EishockeyDeutschland geht in die nächste Runde – und begleitet das DEB-Team hautnah durch die Höhen und Tiefen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark. Nach dem erfolgreichen Auftakt rund um die NHL-Reise von Bundestrainer Harold Kreis und Sportdirektor Christian Künast steht nun das Turnier selbst im Fokus: #EishockeyDeutschland – Die WM 2025. Die dreiteilige Serie liefert emotionale, exklusive Einblicke – ab dem 1. Juni um 12 Uhr auf MagentaSport, MagentaTV und YouTube.

3 Spiele, 3 Siege – alles fühlt sich gut an: So beginnt Episode 1, die das starke WM-Startdrittel der deutschen Mannschaft zeigt – mit klaren Erfolgen gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen. In Episode 2 schlägt die Realität zu: Deutliche Niederlagen gegen die Top-Teams Schweiz, USA und Tschechien sorgen für Ernüchterung. Episode 3 widmet sich dem „Do or Die“-Spiel gegen Gastgeber Dänemark – das dramatisch im Penaltyschießen verloren geht und das Vorrunden-Aus besiegelt.

#EishockeyDeutschland – Die WM 2025 erzählt diese Achterbahnfahrt mit einem besonderen Blick hinter die Kulissen: Spieler wie Moritz Seider, Tim Stützle, Dominik Kahun, Lukas Reichel oder Philipp Grubauer stehen ebenso im Fokus wie internationale Stars wie Clayton Keller (USA), David Pastrnak (CZE) und Nikolaj Ehlers (DEN). Die finale Langfassung erscheint parallel mit Episode 3 auf MagentaTV. Die Serie startet am Sonntag, 1. Juni um 12 Uhr mit Episode 1, Episode 2 folgt am 8. Juni, das große Finale und die Langversion am 15. Juni – jeweils um 12 Uhr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV