DEB-Frauen unterliegen Österreich im Auftaktspiel mit 0:3

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft unterlag im Auftaktspiel Österreich mit 0:3. Die Gäste trafen im ersten Drittel in Unterzahl und legten in der...

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft unterlag im Auftaktspiel Österreich mit 0:3. Die Gäste trafen im ersten Drittel in Unterzahl und legten in der 35. und 55. Minute zwei Tore nach.

● Sandra Abstreiter (Freising/Providence College) startete im Tor und parierte 20 Schüsse

● Laura Kluge (Berlin/ECDC Memmingen) zur besten Spielerin von Team Deutschland gewählt

● 386 Zuschauer*innen sahen die Partie in Füssen

● Deutschland schoss 20 Mal auf das Tor der österreichischen Torhüterin

● Österreich überstand 8 Unterzahlsituationen

Stimmen zum Turnier

Julia Zorn über den Grund für die Niederlage: “Wir haben kein Tor geschossen, auch nicht im Powerplay. Das ist der Grund, warum wir verloren haben.”

Marie Delarbre über das, was noch möglich ist: “Das ist jetzt direkt nach dem Spiel natürlich ein sehr emotionaler Moment für uns. In so einem Turnier kann aber viel passieren. Wir werden weiterarbeiten, an den Dingen arbeiten, die heute nicht so gut geklappt haben.”

Bundestrainer Thomas Schädler in seinem Resümee: “Wenn man auf die Anzeigetafel schaut, sieht das nicht gut aus. Wir haben sehr viele Powerplay-Chancen liegen gelassen. Wir konnten heute keinen Druck auf die österreichische Torhüterin aufbauen, spielten eher ums Tor als direkt drauf. Wir waren vor dem Tor nicht gefährlich genug. Daran müssen wir arbeiten.”

Nächstes Spiel:

Deutschland vs. Italien – Samstag, 13.11.2021, 12 Uhr, Bundesleistungszentrum am Kobelhang, Füssen

Alle Spiele der finalen Olympia-Qualifikation Gruppe D in Füssen werden live und exklusiv vom DEB-TV-Partner MagentaSport übertragen. Mehr Informationen finden Sie unter https://bit.ly/magenta-deb.