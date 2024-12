DEB-Frauen unterliegen Norwegen nach PenaltyschieÃŸen

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat beim ersten von zwei Länderspielen gegen Norwegen eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um Frauen-Bundestrainer...

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat beim ersten von zwei Länderspielen gegen Norwegen eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod unterliegt in Füssen mit 2:3 nach Penaltyschießen. Die DEB-Torschützinnen waren Nina Christof und Franziska Feldmeier.

Von Beginn an nahm das DEB-Team das Spiel in die Hand und setzte mit guten Möglichkeiten erste Akzente. Nach zweimaliger deutscher Führung musste das Team von Jeff MacLeod jeweils den Ausgleichstreffer der Norwegerinnen hinnehmen. Mit einem Spielstand von 2:2 ging es in die Verlängerung, in der aber keine Entscheidung fiel. Im Penaltyschießen konnten sich schließlich die Gäste durchsetzen und das Spiel für sich entscheiden.

Das zweite Spiel gegen die Norwegerinnen findet bereits am morgigen Freitag, den 13. Dezember 2024, um 11 Uhr ebenfalls in Füssen statt.

• Starting Six: Sandra Abstreiter, Daria Gleißner, Ronja Hark, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Emily Nix und Laura Kluge.

• Torschützinnen DEB: Nina Christof (9./ EQ), Franziska Feldmeier (49./ EQ)

• Strafminuten: Deutschland 0, Norwegen 2

• Starting Goalie: Sandra Abstreiter

• Kapitänin/ Assistentinnen: Daria Gleißner (C), Laura Kluge (A), Ronja Hark (A)

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Insgesamt denke ich, dass wir drei gute Drittel gespielt haben, was die Offensive und die Spielkontrolle betrifft. Woran wir arbeiten müssen, ist unsere Chancenverwertung; hier hätten wir zwingender agieren müssen. Insgesamt bin ich mit unserem Spiel aber im Großen und Ganzen zufrieden. Im zweiten Spiel morgen wollen wir an unsere heutige Leistung anknüpfen. Die Norwegerinnen haben uns das Leben vor ihrem Tor ein wenig schwer gemacht, da müssen wir zusehen, dass wir auch mal die zweite oder dritte Chance nutzen. Diese Erkenntnisse nehmen wir mit und wollen morgen ein gutes Spiel zeigen.“

Kapitänin Daria Gleißner: „Wir hatten heute einige gute Torchancen, die wir nicht verwertet haben. Morgen müssen wir schauen, dass wir die Chancen, die wir haben, auch nutzen. Wir müssen vor dem norwegischen Tor noch aggressiver spielen. Wenn wir morgen genauso spielen wie heute und zusätzlich noch unsere Chancen besser nutzen, können wir auch gewinnen.“

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen

12.12.2024 | 17:00 Uhr | Deutschland – Norwegen 2:3 n.P. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

13.12.2024 | 11:00 Uhr | Deutschland – Norwegen

