DEB-Frauen starten erfolgreich in den diesjÃ¤hrigen Deutschland-Cup

Landshut. (MR) Mit einem überzeugenden 4:1 Sieg über Frankreich startete die DEB-Auswahl der Frauen in das Turnier, das dieses Jahr erneut in Landshut und termingleich mit den Herren ausgetragen wird.

Nachdem nachmittags die Slowakinnen knapp 3:4 an den Ungarinnen gescheitert waren, trafen abends die DEB Frauen auf Frankreich. Nach einigen Möglichkeiten früh im Spiel auf beiden Seiten, kassierten die Deutschen zwei Strafen, die sie aber gut herunterarbeiten konnten und selbst zu dem einen oder anderen Konter kamen. Da anschließend auch Frankreich für 1:15 Min. gleich zwei Spielerinnen in der Kühlbox sitzen hatte, schlug das Deutsche Powerplay zu. Erst bekam Kapitänin Daria Gleissner das Spielgerät am langen Pfosten mustergültig in die Kelle gespielt (11.), wenig später traf auch Jule Schiefer in derselben Überzahl. Gegen Drittelende konnte sich Lisa Cedelle gegen die Verteidiger durchsetzen und mit Hilfe des Innenpfostens einschweißen (17.). Mit dieser 2:1 Führung wurden die Seiten gewechselt.

Zu viele Strafzeiten, aber Tore zur rechten Zeit

Vor 1260 Zuschauern zog das Team von Jeff MacLeod auch im weiteren Verlauf zu viele Strafen, landete mehrmals gleich mit zwei Spielerinnen auf dem Sünderbänkchen. Doch die Französinnen konnten daraus kein Kapital schlagen. Zur Drittelmitte waren es erneut die Gastgeberinnen, die zuschlugen: Katharina Häckelsmiller konnte eine gute Vorlage in die Maschen befördern (32.). Und im Schlussabschnitt erhöhte man früh auf 4:1, als gut um das Tor nachgearbeitet wurde (Emily Nix, 46.). Danach ließen die Frauen nichts mehr anbrennen, ja hatten in Unterzahl noch den einen oder anderen Treffer auf den Kellen. Am Ende – wieder in Unterzahl – wurde vor Sandra Abstreiter noch das meiste weggeblockt, sodass das 4:1 bis zur Schlusssirene Bestand hatte.

Die Tore erzielten:

1:0 (10:13) Gleissner (Emily Nix, Ronja Hark) 4-3

2:0 (11:24) Schiefer (Katharina Häckelsmiller, Carina Strobel) 5-4

2:1 (16:36) Cedelle (Estelle Duvin, Clara Rozier)

3:1 (31:03) Häckelsmiller (Franziska Feldmeier, Jule Schiefer)

4:1 (45:38) Nix (Laura Kluge, Nicola Hadraschek-Eisenschmid)



Schiedsrichter: Vanessa Anselm, Karin Williner (Alexia Cheyroux, Leonie Ernst)

Strafen: GER – 16 Min.; FRA – 6 Min.



Zuschauer: 1260