DEB-Frauen spielen 5-Nationen-Turnier in Schweden

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt am Montag, den 11. Dezember 2023, ihre Reise zum 5-Nationen-Turnier ins schwedische Falun an.

Bevor es am Mittwoch gegen die Gastgeberinnen aus Schweden aufs Eis geht, sind für Montag und Dienstag noch zwei Trainingseinheiten in der Lugnets Ishall geplant. Am Donnerstag wird das DEB-Team dann gegen die Finninnen antreten, am Freitag und Samstag stehen zwei weitere Länderspiele gegen die Schweiz und Tschechien auf dem Programm. Somit absolviert die Mannschaft um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod ein straffes Pensum von vier Partien in vier Tagen, was das DEB-Team optimal auf die kommende Weltmeisterschaft, Anfang April 2024 in den USA, vorbereiten soll.

Am Sonntag wird die Mannschaft dann die Heimreise antreten, was für die A-Frauen gleichzeitig den Abschluss aller DEB-Maßnahmen für das Kalenderjahr 2023 bedeutet.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns auf das 5-Nationen-Turnier in Schweden und die neue Herausforderung für unser Team. Wir wollen die Erkenntnisse aus unseren letzten Spielen mitnehmen und uns in allen Bereichen weiter verbessern. Unser Team wird aus rund 15 Spielerinnen unter 24 Jahren bestehen, darunter fünf Spielerinnen von US-Colleges. Aufgrund von Verletzungen und beruflichen Verpflichtungen, werden uns einige unserer erfahrenen Spielerinnen fehlen. Die Zusammenarbeit mit unserer jungen Mannschaft wird wertvolle Erkenntnisse im Vergleich zur internationalen Spitzenkonkurrenz ergeben, die für unsere Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im April wichtig sind.“

Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft beim 5-Nationen-Turnier in Falun (SWE)

13.12.2023 | 19:00 Uhr | Schweden – Deutschland

14.12.2023 | 15:30 Uhr | Deutschland – Finnland

15.12.2023 | 15:30 Uhr | Deutschland – Schweiz

16.12.2023 | 13:30 Uhr | Tschechien – Deutschland

Das DEB Aufgebot

