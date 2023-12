DEB-Frauen sieglos bei 5-Nationen-Turnier in Schweden

Artikel anhören Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss ihre morgige Heimreise aus Schweden ohne Spielgewinn im Gepäck antreten. Beim international hochkarätig besetzten 5-Nationen-Turnier in Falun, blieben...

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss ihre morgige Heimreise aus Schweden ohne Spielgewinn im Gepäck antreten.

Beim international hochkarätig besetzten 5-Nationen-Turnier in Falun, blieben die DEB-Frauen bei allen vier Partien sieglos.

Beim Turnier-Auftakt gegen die Gastgeberinnen aus Schweden, unterlagen die A-Frauen denkbar knapp mit 2:3. Die Torschützinnen auf deutscher Seit waren Luisa Welcke und Tabea Botthof. Gegen Finnland musste die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit 1:4 ebenfalls eine Niederlage hinnehmen. Für Deutschland traf Lucy Klein. In Spiel drei verlor das DEB-Team mit 0:2 gegen die Schweiz und in der Abschlusspartie hieß es am Ende 6:1 für die Gegnerinnen aus Tschechien. Torschützin für das deutsche Team war Lilli Welcke.

Für die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod war das Turnier in Schweden der Abschluss aller DEB-Maßnahmen für das Kalenderjahr 2023.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Die Entwicklung unserer Teamstruktur und individuelle Verbesserungen waren die wichtigsten Errungenschaften aus der Woche in Schweden. Wir haben die vier Spiele dazu genutzt, allen unseren Spielerinnen möglichst viel Eiszeit zu geben, was den Athletinnen die Möglichkeit verschafft hat, auf höchstem internationalem Niveau zu spielen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Dies hat mir und meinem Trainerteam viele wertvolle Erkenntnisse verschafft. Wir waren auch sehr zufrieden mit der Einstellung und dem Spielvermögen unserer jüngeren Spielerinnen, was uns auch gezeigt hat, dass unsere Mannschafts-Führung stark ist.“

Ergebnisse Frauen-Nationalmannschaft beim 5-Nationen-Turnier in Falun (SWE)

13.12.2023 | 19:00 Uhr | Schweden – Deutschland 3:2 (Tore: Lu. Welcke, Botthof)

14.12.2023 | 15:30 Uhr | Deutschland – Finnland 1:4 (Tor: Klein)

15.12.2023 | 15:30 Uhr | Deutschland – Schweiz 0:2

16.12.2023 | 13:30 Uhr | Tschechien – Deutschland 6:1 (Tor: Li. Welcke)