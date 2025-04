DEB-Frauen mit Comeback-Sieg gegen Japan

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat ihr letztes WM-Vorbereitungsspiel gegen Japan gewonnen.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod siegte im Hockey Center Pouzar mit 3:2 nach Penaltyschießen (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). Beide Treffer für die DEB-Auswahl in der regulären Spielzeit erzielte Svenja Voigt. Im Penaltyschießen wehrte Sandra Abstreiter vier der fünf Versuche der Japanerinnen ab, Lilli und Luisa Welcke trafen für die deutsche Mannschaft. Letztgenannte bekommt das „Game Winning Goal“ zugesprochen.

Die DEB-Auswahl mussten einen frühen Gegentreffer der Japanerinnen hinnehmen, diese legten zwei Minuten vor der Drittelpause nach einem Konter nach. Die deutsche Mannschaft hatte bereits im ersten Spielabschnitt ein Chancen-Übergewicht, konnte dieses aber nicht nutzen. Dies änderte sich im zweiten Drittel, als Svenja Voigt in der 25. Minute den Anschluss herstellte. Die DEB-Auswahl machte weiter Druck, ließ aber gegen Ende des Mittelabschnitts eine Druckphase der Japanerinnen zu, die sie schadlos überstanden. Im Schlussabschnitt schoss Svenja Voigt 35 Sekunden vor der Schlusssirene den Ausgleichstreffer und brachte die DEB-Auswahl damit in die Verlängerung. Diese blieb torlos. Im Penaltyschießen erzielte Luisa Welcke das „Game Winning Goal“.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zieht noch am Abend vom Hockey Center Pouzar in die Budvar Arena um, wo die Frauen-Weltmeisterschaft stattfindet. Am morgigen Montag absolviert die DEB-Auswahl den obligatorischen Fototag, am Mittwoch (11 Uhr) startet die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gegen Schweden ins Turnier.

Stimme zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: “Wir haben uns heute über die gesamte Spielzeit gesteigert, müssen aber einen besseren Start erwischen. Natürlich war es eine besondere Situation, da wir gestern den gesamten Tag gereist sind und heute eine Umstellung mit der kleineren Eisfläche hatten. Am Ende ist es wichtig zu sehen, wie wir den Kampf angenommen und zurückgekommen sind. Manchmal gibt es eben auch schlechtere Spiele, bei denen am Ende der Sieg zählt. Wir arbeiten schon morgen direkt weiter und möchten uns auf die nächste Stufe vorbereiten, denn die wartet am Mittwoch mit Schweden.”

Der Spielplan der DEB-Auswahl:

Vorbereitung:

03.04.2025 | 15:00 | Deutschland– Schweiz 3:2 n.V. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

06.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan 3:2 n.P. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Weltmeisterschaft:

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan

