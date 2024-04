DEB-Frauen gewinnen zum WM-Auftakt gegen DÃ¤nemark

Utica. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft darf sich über einen Auftaktsieg bei der 2024 IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft im amerikanischen Utica freuen. Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff...

Utica. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft darf sich über einen Auftaktsieg bei der 2024 IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft im amerikanischen Utica freuen.

Das Team um Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod schlägt Dänemark klar mit 5:1 Toren. Torschützinnen für die DEB-Auswahl waren Lilli Welcke (20.), Laura Kluge (40.), Ronja Hark (45.), Jule Schiefer (53.) und Emily Nix (58.).

Das zweite Gruppenspiel bestreitet das deutsche Team am Samstag, den 6. April 2024 gegen Japan. Spielbeginn ist um 21:00 Uhr deutscher Zeit.

• Daria Gleißner führte das deutsche Team als Kapitänin auf das Eis. An ihrer Seite assistierten Ronja Hark und Laura Kluge.

• Starting Goalie am heutigen Abend war Sandra Abstreiter.

• Lilli Welcke gelang ein Shorthander.

• Als beste Spielerin der deutschen Mannschaft wurde Laura Kluge ausgezeichnet.

Ausführliche Statistiken: https://www.iihf.com/en/events/2024/ww/gamecenter/playbyplay/55450/5-den-vs-ger

Stimmen zum Spiel

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben über 60 Minuten ein gutes Spiel gemacht und sind damit natürlich sehr zufrieden. Die Spielerinnen haben die Vorgaben des Trainerteams gut umgesetzt. Auch die Special Teams konnten ihre Leistung abrufen, obwohl wir wenig Vorbereitungszeit hatten. Wir haben auch eine positive Weiterentwicklung seit dem WM-Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz gesehen. Wir sind daher wirklich glücklich über den Sieg heute. Ab morgen konzentrieren wir uns dann auf Japan. Das wird wieder ein ganz anderes Spiel, aber wenn unser Team so agiert wie heute, haben wir eine gute Chance zu gewinnen.“

Stürmerin Emily Nix: „Das war ein guter Start ins Turnier. In der Chancenverwertung gibt es noch Luft nach oben, aber am Ende haben wir fünf Tore gemacht, ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Unser nächstes Spiel gegen Japan wird sicherlich hart. Die Japanerinnen sind immer sehr diszipliniert. Da werden wir nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Aber wir werden uns darauf einstellen und positiv gestimmt in das Spiel gehen.“

WM-Vorrunden-Spielplan der deutschen Frauen-Nationalmannschaft:

04.04.2024 | 15:00 (dt. Zeit 21:00) | Dänemark – Deutschland 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

06.04.2024 | 15:00 (dt. Zeit 21:00) | Japan – Deutschland

08.04.2024 | 11:00 (dt. Zeit 17:00) | Deutschland – Schweden

09.04.2024 | 11:00 (dt. Zeit 17:00) | Deutschland – China

MagentaSport zeigt alle deutschen Partien der 2024 IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft live und kostenlos.