DEB-Frauen gewinnen gegen Norwegen und beenden MaÃŸnahme in FÃ¼ssen

Füssen. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das zweite Aufeinandertreffen gegen Norwegen am heutigen Freitagmittag erfolgreich gestaltet.

Zum Abschluss der Maßnahme in Füssen hat das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod einen 4:2-Sieg eingefahren. Die DEB-Torschützinnen waren Emily Nix (2), Carina Strobel und Luisa Welcke.

Nach einem ausgeglichen ersten Abschnitt, in dem beide Teams je einmal erfolgreich waren, konnte sich die deutsche Mannschaft im zweiten Drittel durch zwei weitere Treffer absetzen und setzte damit die Spielanteile auf dem Eis in Tore um. Im Schlussabschnitt agierte die DEB-Auswahl mit der Führung im Rücken konzentriert und legte rund fünf Minuten vor dem Ende einen weiteren Treffer nach. In den Schlussminuten erzielten die Norwegerinnen ihren zweiten Treffer der Partie, kamen aber nicht mehr heran.

Für die Frauen-Nationalmannschaft endet die Maßnahme mit dem zweiten Spiel gegen Norwegen. Im kommenden Februar steht für die Frauen die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven auf dem Programm. Der Ticketverkauf für das mehrtägige Qualifikationsturnier ist bereits gestartet: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/

• Starting Six: Sandra Abstreiter – Katarina Jobst-Smith, Carina Strobel – Lilli Welcke, Luisa Welcke, Svenja Voigt.

• Torschützinnen DEB: Emily Nix (5. / 30.), Luisa Welcke (35.), Carina Strobel (56.).

• Strafminuten: Deutschland 4, Norwegen 6.

• Starting Goalie: Sandra Abstreiter.

• Kapitänin / Assistentinnen: Daria Gleißner (C), Ronja Hark (A), Katarina Jobst-Smith (A).

Stimmen zum Spiel und der Woche

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir haben in den Tagen vor den beiden Spielen an vielen Abläufen im Hintergrund mit dem Staff und den Spielerinnen gearbeitet. Auf dem Eis haben wir an unserer Struktur gefeilt, um weiter mit unserem Spiel zu wachsen. Damit waren wir sehr zufrieden. Im Großen und Ganzen haben wir das über weite Strecken in beiden Spielen umgesetzt und nehmen selbstverständlich einige Dinge mit, um die wir uns noch kümmern müssen. Es war wichtig, diese Woche nochmal zusammen zu sein, denn unsere nächste Aufgabe hat eine große Bedeutung für uns alle. Wir bedanken uns bei den Norwegerinnen, die nach Füssen gekommen sind und uns in den beiden Spielen einen starken Wettbewerb geboten haben.“

Torhüterin Sandra Abstreiter: „Es war für uns als Team natürlich wichtig, nochmal vor der Olympia-Qualifikation zusammenzukommen. Besonders gut war es, zusammen weiter an unserem System zu arbeiten und das in den beiden Spielen anzuwenden. Obwohl wir schon gestern gut im Spiel waren, haben wir das dann nicht optimal über die Bühne gebracht. Heute haben wir nachgesetzt, noch mehr auf die Details geachtet, schneller gespielt und bessere Schüsse abgegeben. So haben wir uns heute den Erfolg geholt und damit die Woche ideal abgeschlossen.“

Der Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen

12.12.2024 | 17:00 Uhr | Deutschland – Norwegen 2:3 n. P. (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

13.12.2024 | 11:00 Uhr | Deutschland – Norwegen 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

