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DEB-Frauen gewinnen auch zweiten Vergleich mit der Schweiz und feiern Abschied von Anne Bartsch

25. April 20261 Mins read90
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Elisa Dalessi und Anne Bartsch von Team Deutschland werden geehrt nach dem Spiel - © Marco Leipold / City-Press
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Augsburg. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat auch das heutige Länderspiel in Augsburg erfolgreich gestaltet.

Vor 2.539 Zuschauern im Curt-Frenzel-Stadion lautete der Endstand gegen die Schweiz 5:3. Die Torschützinnen für das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod im letzten Länderspiel dieser Saison waren Anna Rose, Nicola Hadraschek (2), Emily Nix und Celina Haider. Außerdem absolvierte Anne Bartsch ihr letztes Länderspiel.

Übersicht #GERSUI

Torschützinnen GER: Anna Rose (7.), Nicola Hadraschek (12./60.), Emily Nix (29.), Celina Haider (41.).
Schüsse: Deutschland 48 – Schweiz 15.
Strafminuten: Deutschland 2 – Schweiz 2.
Starting Goalie: Chiara Schultes.
Kapitäninnen: Anne Bartsch (C), Carina Strobel (A), Ronja Hark (A).
Zuschauer: 2.539.
Beste Spielerin GER: Anne Bartsch.
Statistik: DEB Live-Statistik GERSUI

Stimmen #GERSUI

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir sind glücklich mit dem Sieg und unserer Leistung gegen die Schweiz. Es war heute wieder eine großartige Atmosphäre im letzten Spiel von Anne. Anne ist genauso eine Spielerin, die du dir als Trainer wünschst. Sie ist eine echte Leaderin, sie ist wichtig für die Kabine und kümmert sich um die jungen Spielerinnen. Sie spielt mit so viel Leidenschaft und ist eine großartige Teamkollegin. Es war eine lange Saison, die Olympischen Spiele waren für uns alle eine unglaubliche Erfahrung und auch der Deutschland Cup war toll. Die Fans waren das ganze Jahr über fantastisch. Wir gehen jetzt erst einmal in die Sommerpause und bereiten uns anschließend auf die Weltmeisterschaft im November vor.“

Kapitänin Anne Bartsch: „Ich bin noch total emotional. Das letzte Spiel für Deutschland vor so einer Kulisse ist der Wahnsinn. Ich bin überwältigt, dass mich die Fans und Mitspielerinnen so feiern. Ich habe mit Olympia mein gestecktes Ziel erreicht. Mit 30 Jahren kann ich daher jetzt guten Gewissens aufhören und andere Wege einschlagen. Der schönste Moment war die Olympia-Qualifikation in Bremerhaven vor ausverkauftem Stadion, da haben wir uns unseren Traum erfüllt.

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