DEB-Frauen feiern erfolgreiches LÃ¤nderspiel-Comeback â€“ Nix gelingt Siegtor

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat nach gut einem Jahr ohne internationalen Vergleich ein erfolgreiches Länderspiel-Comeback gefeiert. Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e.V....

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat nach gut einem Jahr ohne internationalen Vergleich ein erfolgreiches Länderspiel-Comeback gefeiert.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. setzte sich bei der gastgebenden Schweiz knapp mit 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch und gewann damit das erste von insgesamt drei Duellen in Romanshorn am Bodensee. Alle Spiele finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Publikum statt. Carina Strobel absolvierte ihr 100. Länderspiel, Ronja Hark (beide ECDC Memmingen Indians), Jule Schiefer (ERC Ingolstadt) und Annabella Sterzik (Eisbären Juniors Berlin) debütierten.

Das entscheidende Tor in der 16. Runde des Shootouts glückte Emily Nix (Eisbären Juniors Berlin) für das Team von U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch, die Interims-Sportdirektor Christian Künast derzeit an der Bande der Frauen-Nationalmannschaft vertritt. In einem Spiel mit Chancen auf beiden Seiten zeigte die deutsche Torhüterin Jennifer Harss einige starke Paraden, strahlte viel Sicherheit aus und war auch im Penaltyschießen nur einmal zu überwinden. Das zweite Spiel bestreitet das DEB-Team am Freitag (19.30 Uhr), bevor am Samstagmittag (12.30 Uhr) der dritte Vergleich folgt.

Die letzten Länderspiele hatte die DEB-Auswahl im Februar 2020 bestritten. In dieser Saison gab es coronabedingt lediglich die Gelegenheit zu verschiedenen Lehrgängen am Bundesstützpunkt in Füssen. Für die Frauen-Nationalmannschaft sind die Spiele eine wichtige Standortbestimmung mit Blick auf das WM-Turnier in Kanada im Frühling und die letzte Testmöglichkeit vor dem Start der WM-Vorbereitung. Höhepunkt in diesem Jahr ist für die DEB-Frauen außerdem das Olympia-Qualifikationsturnier im November.

U18-Frauen-Bundestrainerin Franziska Busch: „Es war ein gutes Gefühl nach so langer Zeit wieder ein Länderspiel zu haben. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen und uns an das internationale Niveau zu gewöhnen. Wir haben dann viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, gut umgesetzt, haben aber auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Wir werden das Spiel jetzt analysieren und uns auf das Spiel morgen vorbereiten.“

Carina Strobel: „Es war toll, wieder mit den Mädels auf dem Eis zu stehen. Alle waren super motiviert und die Stimmung dementsprechend gut. Ein Sieg beim 100. Länderspiel ist ja eh etwas Besonderes.“

Hier gibt es die Statistik zum Spiel:

https://www.sihf.ch/de/game-center/game/#/20216415000001