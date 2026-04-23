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DEB-Frauen: Deutschland gewinnt in Kaufbeuren gegen die Schweiz

23. April 20261 Mins read80
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Lynn Rossel Alena von Team Schweiz und Anna Rose von Team Deutschland im Zweikampf - © City-Press
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Kaufbeuren. (PM DEB) Die Frauen-Nationalmannschaft hat das heutige Länderspiel in Kaufbeuren erfolgreich gestaltet. Vor 1.308 Zuschauern in der Energie Schwaben Arena lautete der Endstand gegen die Schweiz 5:1.

Die Torschützinnen für das Team von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod waren Mathilda Heine, Tabea Botthof, Celina Haider, Emily Nix und Anna Rose mit ihrem ersten Länderspieltor.

Am Samstag, den 25. April 2026, folgt das zweite Länderspiel gegen die Schweiz. Spielbeginn in Augsburg ist um 13:30 Uhr, MagentaSport überträgt live und kostenlos.

Übersicht #GERSUI

Torschützinnen GER: Mathilda Heine (5.), Anna Rose (11.), Tabea Botthof (16.), Celina Haider (54.), Emiliy Nix (57.).
Schüsse: Deutschland 38 – Schweiz 20.
Strafminuten: Deutschland 0 – Schweiz 2.
Starting Goalie: Lisa Hemmerle.
Kapitäninnen: Ronja Hark (C), Nicola Hadraschek-Eisenschmid (A), Tabea Botthoff (A).
Zuschauer: 1.308.
Beste Spielerin GER: Mathilda Heine
Länderspieldebüts: Theresa Zielinski, Anabel Seyrer
Erstes Länderspieltor: Anna Rose
Statistik: GERSUI

Stimmen #GERSUI

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Ich denke, das ganze Umfeld hier in Kaufbeuren war wirklich gut. Gerade auch für unsere jungen Spielerinnen, von denen einige ihr erstes Länderspiel gemacht haben, war es eine großartige Erfahrung. Insgesamt haben wir mit vier Reihen gespielt und allen Einsatzzeiten gegeben. Alle Spielerinnen haben einen guten Job gemacht und wir sind mit dem heutigen Ergebnis auf jeden Fall zufrieden. Besonders schön zu sehen war, wie unsere erfahrenen Spielerinnen die Neuen im Team unterstützt haben. Morgen haben wir noch einmal gegen die Schweiz die Chance, uns wieder ein Stück weiterzuentwickeln.“

Stürmerin Anna Rose: „Ich finde, wir haben heute gegen die Schweiz sehr gut gespielt. Vor allem auch die jungen Spielerinnen haben ihre Chance genutzt und sich stark präsentiert – besonders vor so vielen Zuschauern. Ein 5:1-Sieg ist natürlich ein tolles Ergebnis hier in Kaufbeuren, über das wir sehr glücklich sind. Natürlich freue ich mich persönlich auch über mein erstes Länderspieltor und dass ich dieses heute vor Freunden und meiner Familie erzielen konnte.“

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