DEB, DEL und DEL2 starten gemeinsame Offensive zur Eishockey-Nachwuchsgewinnung

München. (PM DEB) Erstmals haben sich der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB), die PENNY DEL und die DEL2 zusammengeschlossen, um sich in einer gemeinsamen Rekrutierungswoche...

München. (PM DEB) Erstmals haben sich der Deutsche Eishockey-Bund e.V. (DEB), die PENNY DEL und die DEL2 zusammengeschlossen, um sich in einer gemeinsamen Rekrutierungswoche mit vereinten Kräften der Nachwuchsgewinnung zu widmen.

Im Rahmen der Kampagne „Wir sind Eishockey“ wird in diesem Herbst eine ligenübergreifende Schnupperwoche durchgeführt.

Zwei Wochen nach dem Deutschland Cup 2024 in Landshut werden die Vereine der PENNY DEL, der DEL2 und der DEB-Ligen mit unterschiedlichsten Schnupper-Angeboten, eishockeyinteressierten Kindern die Möglichkeit bieten, die Sportart unkompliziert kennenzulernen und auszuprobieren. Vom 18. bis 24. November 2024 werden deutschlandweit Kids Days, kostenlose Eislaufschulen, Trainingseinheiten mit Profispielern und viele weitere Aktionen bei den teilnehmenden Vereinen stattfinden. Kinder und deren Eltern können sich hierbei ganz in ihrer Nähe über alles Wissenswertes rund um die Sportart Eishockey informieren.

Das Angebot richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von etwa 4 bis 8 Jahren. Einzige Voraussetzung ist die Lust darauf, Eishockey einmal unter sachkundiger Anleitung auszuprobieren. Die notwendige Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt. Alle Eishockey-Vereine und -Abteilungen in Deutschland (auch außerhalb der PENNY DEL, DEL2 oder DEB-Ligen) sind gerne dazu eingeladen, sich ebenfalls an der Schnupperwoche zu beteiligen.

Save the Date: 18. bis 24. November 2024 – Weitere Informationen zu den Aktionen und teilnehmenden Vereinen der Schnupperwoche folgen in Kürze.

Ulrich Liebsch, Nachwuchs-Koordinator PENNY DEL: „Wir wollen an allen Standorten möglichst viele Kinder für den Eishockeysport begeistern. Mit zahlreichen Aktionen sollen neue Mitglieder gewonnen werden und das Nachwuchseishockey soll für eine Woche in den Fokus rücken. Vorab schon einmal vielen Dank an alle Helfer in den Vereinen. Ich bin mir sicher, die Kids werden viel Freude haben und die Eishockeyfamilie wird weiter wachsen.“

Markus Gleich, Talent- und Standortentwickler DEL2: „Es ist eine stetige Herausforderung, Kinder für den Eishockeysport zu gewinnen und zu begeistern. Es erfordert viel Engagement und Herzblut, um den Nachwuchs langfristig zu fördern und Eishockey in Deutschland gemeinsam voranzubringen. Deshalb nehmen die Standorte jedes Jahr die Rekrutierung neu in Angriff. Mit der Nachwuchswoche setzen wir ein Zeichen, den Nachwuchs noch stärker in den Fokus zu rücken.“

Florian Ondruschka, DEB-Cheftrainer Talententwicklung und Vereinsbetreuung: „Wie überall, sind auch im Eishockey die Kinder unsere Zukunft, weshalb die Nachwuchsgewinnung- und Förderung einer der wichtigsten Aspekte unserer Tätigkeit ist. Wir freuen uns, zusammen mit der PENNY DEL und der DEL2 in diesem Jahr eine großangelegte Schnupperwoche für alle eishockeyinteressierten Kinder ins Leben gerufen zu haben. Mit vielen niederschwelligen Angeboten in Vereinen in ganz Deutschland, soll der Erstkontakt mit unserer Sportart erleichtert werden. Das Ziel ist es, möglichst viele Kinder auch über die Schnupperwoche hinaus, nachhaltig für das Eishockey zu begeistern.“