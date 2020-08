DEB begrÃ¼ÃŸt die Bildung einer Arbeitsgruppe zur ZuschauerrÃ¼ckkehr bei Sportveranstaltungen

München. (PM DEB) Der Deutsche Eishockey-Bund hat die politischen Entwicklungen aufmerksam verfolgt und die Entscheidung zum Thema sportliche Großveranstaltungen registriert. „Wir begrüßen zunächst die...

„Wir begrüßen zunächst die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich in den kommenden beiden Monaten mit den Rahmenbedingungen zur Rückkehr der Zuschauer befasst. Von immenser Wichtigkeit wird es dabei sein, dass klar reguliert wird, wie sich kleine, mittlere und große Sportveranstaltungen definieren und auf dieser Basis eine klare Perspektive zu erarbeiten, die absolut dringend notwendig ist. Das ist für das Eishockey wie für andere Mannschaftssportarten ein essentieller Punkt. Wir sind bereit, neben den bereits bestehenden Hygienekonzepten, weiter unseren Beitrag zu leisten, damit spätestens November eine Zulassung von Fans wieder möglich ist“, so der DEB in einer Pressemitteilung.