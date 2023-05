DEB-Auswahl schafft nach spektakulärem Kampf den Einzug ins WM-Halbfinale

Riga. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Riga (LAT), über den Einzug ins Halbfinale freuen. Das Team um...

Riga. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft darf sich bei der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Riga (LAT), über den Einzug ins Halbfinale freuen.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis gewinnt mit 3:1 gegen die Mannschaft aus der Schweiz und schafft es somit unter die top vier Teams der diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft. Torschützen für die deutsche Auswahl waren Maximilian Kastner (7.), JJ Peterka (38.) und Nico Sturm (39.).

Das DEB-Team bestreitet seine Halbfinalpartie am Samstag, den 27. Mai 2023 in Tampere (FIN).

• Moritz Müller führte das DEB-Team als Kapitän auf das Eis. An seiner Seite assistierten Marcel Noebels sowie Dominik Kahun.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Mathias Niederberger.

• Nico Sturm gelingt sein sechster WM-Treffer in deutscher Unterzahl.

• JJ Peterka hat im Turnierverlauf bereits zehn Scorerpunkte gesammelt.

• Als bester deutscher Spieler wurde Maximilian Kastner ausgezeichnet.

• Die DEB-Auswahl hat das fünfte WM-Spiel in Folge gewonnen.

• Zuschauerzahl in der Arena Riga (LAT): 2.896

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Die Mannschaft hatte heute ihr fünftes Ausscheidungsspiel. Die Spieler gehen mit dieser Situation souverän um und lassen sich nicht dadurch verunsichern oder irritieren. Das 1:0 hat sicher geholfen dieses Gefühl zu bekommen, dass wir im Spiel gegen eine starke Schweizer Mannschaft angekommen sind. Das haben wir dann über 60 Minuten so fortgesetzt, und dass alles Unabhängig von der Entwicklung des Spiels. Das war eine der Vorgaben, dass egal wie das Spiel läuft, wir in unserer Struktur bleiben. Das haben die Jungs wirklich phantastisch gemacht.“

Kapitän Moritz Müller: „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Ich bin vielleicht nicht ganz so überrascht wie alle anderen, weil wir schon gespürt haben, dass wir eine besondere Truppe hier haben. Wir haben einen richtig guten Zusammenhalt und können auch spielerisch mit den Top-Nationen mithalten. Wir sind alles in Allem verdient im Halbfinale. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir nochmal nach Tampere zurückkommen wollen und jetzt ist alles möglich.“

Stürmer Nico Sturm: „Ich bin einfach stolz darauf was die Mannschaft heute geleistet hat. Das war Überragend. Wir haben eine unglaubliche Energieleistung auf’s Eis gebracht und uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch in Phasen in denen die Schweiz mehr vom Spiel hatte. Da sind wir trotzdem kompakt geblieben, haben die Schüsse gut geblockt und deswegen hat es heute geklappt.“

Viertelfinal-Partie der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

25.05.2023 | 16:20 (dt. Zeit 15:20) | Schweiz – Deutschland 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Alle deutschen Spiele der IIHF WM 2023 und alle K.O.-Spiele werden live bei MagentaSport übertragen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

Alle 64 WM-Spiele werden live auf den SPORT1 Plattformen gezeigt.

5737 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.