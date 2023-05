DEB-Auswahl planmäßig in Riga eingetroffen / Vorbereitung auf das Viertelfinale morgen gegen die Schweiz

Riga. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft hat es nach vier Siegen in Folge geschafft, sich den vierten Rang in der Abschlusstabelle der Gruppe A...

Riga. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft hat es nach vier Siegen in Folge geschafft, sich den vierten Rang in der Abschlusstabelle der Gruppe A zu sichern und damit ins WM-Viertelfinale einzuziehen.

Dort wartet auf die DEB-Auswahl das Team aus der Schweiz, das in der Vorrunden-Gruppe B den ersten Platz belegt hat.

Das deutsche Team hat heute Mittag die Reise von Tampere (FIN) nach Riga (LAT) angetreten. In der lettischen Hauptstadt wird morgen um 15:20 Uhr deutscher Zeit das Viertelfinale gegen die Schweiz stattfinden. Spieler, Trainer und Team-Staff sind pünktlich kurz vor 13 Uhr in Lettland gelandet und haben umgehend im Teamhotel eingecheckt. Währenddessen haben die Equipment-Manager die deutsche Kabine in der Arena Riga eingerichtet. Am späten Nachmittag stand für das Team um Bundestrainer Harold Kreis ein rund einstündiges Eistraining auf dem Programm.

Bundestrainer Harold Kreis: „Es war ein sehr gut organisierter Reisetag, das war entspannt und ist optimal gelaufen. Die Jungs habe ich heute sehr locker erlebt, gleichzeitig ist schon zu spüren, dass eine gewisse Energie in der Mannschaft herrscht in Bezug auf das Spiel morgen. Ich glaube, das Spiel morgen kann nicht schnell genug kommen. Wir sind laufstark und kampfstark, genau das wollen wir auch morgen gegen eine schnelle, offensivstarke Schweizer Mannschaft einbringen. Wir erwarten ein intensives, hochklassiges Viertelfinale.“

Stürmer Marcel Noebels: „Es ist schön, wieder hier zu sein. Mit Riga und Lettland verbindet das deutsche Eishockey viele positive Erlebnisse. Doch wir leben nicht in der Vergangenheit, davon können wir uns nichts kaufen. Morgen wird um jeden Zentimeter gekämpft, es wird hin- und hergehen. Es wird emotional auf dem Eis sein, was zu einem Derby auch dazugehört. Es wird ein spannendes Spiel, auf das sich viele zurecht freuen.“

Stürmer Dominik Kahun: „Es wird bestimmt ein enges, hitziges Spiel. Die Schweizer haben eine selbstbewusste Mannschaft, sie sind ein läuferisch und technisch starker Gegner. Wenn wir unser Spiel durchziehen, haben wir eine sehr gute Chance, zu gewinnen. Wir müssen als Team wieder zusammenhalten, das macht uns aus. Bei uns fühlt sich keiner als Star, sondern wir ordnen uns alle dem Teamerfolg unter. Deswegen sind wir erfolgreich, deswegen stehen wir zurecht hier im Viertelfinale.“

Harold Kreis, Mor Müller, Mathias Niederberger, Maxi Kastner, Marcel Noebels und Leon Gawanke blicken auf das Viertelfinale









Das sagten Harold Kreis, Maksymilian Szuber, Mathias Niederberger und Kapitän Mo Müller zum Spiel gegen Frankreich und zum Viertelfinalgegner Schweiz









Weitere Stimmen zum Spiel

Stürmer JJ Peterka: „Das Wichtigste für uns war, dass wir das Spiel heute selbst in der Hand hatten und dann auch überzeugend über 60 Minuten aufgetreten sind. Was auch sehr wichtig war, dass hinten die Null stand. Mathias Niederberger hat in den letzten Spielen eine super Leistung gezeigt und das freut mich einfach für ihn und das gesamte Team.“

Stürmer Marcel Noebels: „Die Mannschaft war heute sehr konzentriert und hat von Anfang an deutlich gezeigt, in welche Richtung sie gehen will. Wir wollten das Spiel deutlich gewinnen und ein gutes Selbstvertrauen mit ins nächste Spiel nehmen. Das haben wir heute sehr gut gemacht, daher können wir mit breiter Brust im Viertelfinale auftreten.“

Fotostrecke zum Spiel

GER - FRA © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2023