DEB-Auswahl gewinnt auch zweiten Vergleich gegen Ã–sterreich

Rosenheim. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat auch das zweite Länderspiel gegen Österreich gewonnen.

Vor 5.022 Zuschauern im ausverkauften ROFA-Stadion in Rosenheim war die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis mit 5:0 erfolgreich. Torschützen für den DEB waren Maximilian Kastner, Nicolas Krämmer, Philipp Krauß, Wojciech Stachowiak und Joshua Samanski. Philipp Grubauer blieb ohne Gegentor und feierte einen Shutout.

Im Tor startete wie erwartet Philipp Grubauer, in der Offensive kam Yasin Ehliz zu seinem ersten Einsatz während der laufenden WM-Vorbereitung. Nachdem der erste Abschnitt noch torlos verlief, war es die DEB-Auswahl, die im zweiten Abschnitt die Initiative übernahm. Folgerichtig fielen auch die ersten beiden Treffer durch Maxi Kastner und Nico Krämmer. Mit einem frühen Doppelschlag im Schlussdrittel durch Philipp Krauß und Wojciech Stachowiak baute das deutsche Team die Führung konsequent weiter aus. Josh Samanski setzte mit seinem Treffer den Schlusspunkt.

Mit dem zweiten Vergleich gegen Österreich endet die dritte WM-Vorbereitungsphase. Die DEB-Auswahl kommt am kommenden Mittwochnachmittag in Düsseldorf zu Phase vier zusammen, um sich auf die Abreise nach Dänemark vorzubereiten. Dabei bestreitet die Nationalmannschaft am Sonntag, den 4. Mai, das abschließende Länderspiel der WM-Vorbereitung 2025 gegen die USA im PSD Bank Dome Düsseldorf. Spielbeginn ist um 17 Uhr.

Spiel-Übersicht GER – AUT

• Torschützen Team GER: Maximilian Kastner (26.), Nicolas Krämmer (32.), Philipp Krauß (43.), Wojciech Stachowiak (44.), Joshua Samanski (53.)

• Schussverhältnis: Deutschland 25 – Österreich 29

• Strafminuten: Deutschland 6 – Österreich 6

• Starting Goalie: Philipp Grubauer

• Kapitän: Patrick Hager (C), Yasin Ehliz (A), Maximilian Kastner (A)

• Bester Spieler Team GER: Philipp Grubauer

• Zuschauerzahl: 5.022 (ausverkauft)

• Statistik: https://deb-online.live/spielbericht/?gameId=c356b058-ba65-496b-bac9-88d7a8244908&divisionId=15819#

Stimmen zum Spiel GER – AUT

Bundestrainer Harold Kreis: „Spätestens nach der ersten Hälfte des ersten Abschnitts haben wir nach vorne zügig gespielt, die Räume eng gemacht und auch in den Zweikämpfen an der Bande mit der nötigen Aggressivität gespielt. Somit haben wir das Spiel an uns gerissen und nicht mehr aus der Hand gegeben. Heute hat die Mannschaft kollektiv eine starke Leistung gezeigt.“

Stürmer Yasin Ehliz: „Es war auf jeden Fall eine Steigerung zum ersten Spiel gegen Österreich. Der erste Abschnitt war noch recht ausgeglichen, da sind die Österreicher gut aus der Kabine gekommen. Wir haben dann unser Tempo gesteigert, schneller gespielt und so die Kontrolle übernommen. Es war eine geile Stimmung hier in Rosenheim und wir freuen uns, dass Philipp und Patrick als hier in ihrer Heimat so verdient von den Fans gefeiert wurden.“

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | Slowakei – Deutschland 2:3 (2:0, 0:1 0:2)

17.04.2025 | Slowakei – Deutschland 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

24.04.2025 | Österreich – Deutschland 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

26.04.2025 | Deutschland – Österreich 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

