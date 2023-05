DEB-Auswahl bereitet sich auf abschlieÃŸendes WM-Vorbereitungsspiel gegen die USA am kommenden Dienstag vor

München. (PM DEB) Die Nationalmannschaft bereitet sich auf das abschließende WM-Vorbereitungsspiel gegen Team USA vor. Die Partie findet am kommenden Dienstag, den 9. Mai...

München. (PM DEB) Die Nationalmannschaft bereitet sich auf das abschließende WM-Vorbereitungsspiel gegen Team USA vor.

Die Partie findet am kommenden Dienstag, den 9. Mai 2023, in München statt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Tickets gibt es über das DEB-Ticketportal: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/.

Gestern Abend waren Moritz Müller und Nico Sturm noch im „das aktuelle sportstudio“ im ZDF zu Gast, heute morgen waren die beiden Nationalspieler zurück im Kreise der DEB-Auswahl. Im Fokus steht heute und morgen die unmittelbare Vorbereitung auf das abschließende Länderspiel der WM-Vorbereitung gegen die USA am kommenden Dienstagabend. Schon einen Tag später steht die Abreise nach Tampere (Finnland) auf der Agenda.

Stimmen zum Training und vor dem Spiel gegen die USA am Dienstag

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir erleben eine motivierte, positiv eingestellte Mannschaft im Training als auch in der Kabine bei den Meetings. Die Jungs sind sehr aufmerksam, so dass wir schnell und intensiv trainieren konnten. Auch die Spieler, die dazu gekommen sind, haben ihre Energie eingebracht und zum Spielverständnis beigetragen. Diese Intensität und das Tempo wollen wir dann auch im Spiel auf das Eis bringen. Wir freuen uns deshalb auf das Spiel gegen die US-Amerikaner.“

Verteidiger Fabio Wagner: „Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und das Tempo im Training passt. Wir haben seitdem ich dabei bin, viel am System und den Special Teams gearbeitet. Das Spiel gegen ein starkes Team wie die USA wird eine willkommene Herausforderung für uns direkt vor der WM und wird uns helfen, vor dem Start ins Turnier weiter zusammenzufinden.“

Stürmer Dominik Kahun: „Es sind einige neue Gesichter dazugekommen, die weitere Qualität ins Team bringen, so dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Schon in den Spielen gegen die Slowakei haben wir uns wieder gesteigert. Die USA sind ein qualitativ starker Gegner, sie haben wieder viele College-Spieler dabei, die sehr motiviert zur Sache gehen werden. Es wird auf jeden Fall ein läuferisch intensives Spiel.“

Stürmer JJ Peterka: „Es ist einfach cool, wieder mit dabei zu sein bei der Nationalmannschaft. Gerade auch, weil ich ja mit einigen Spielern früher zusammengespielt habe und wir jetzt wieder gemeinsam in der Kabine und auf dem Eis Spaß haben. Natürlich ist es etwas Besonderes für mich, wieder in der Stadt aufzulaufen, in der ich das Eishockeyspielen erlernt habe. München ist meine Heimat und ich freue mich umso mehr auf das Spiel gegen die USA vor dem WM-Start.“

USA Hockey hat den Kader für die WM 2023 vergangene Woche bekannt gegeben und weilt seit Freitag in München. Namhafteste Spieler sind die Mittelstürmer Nick Bonino, der bereits zweimal den Stanley Cup mit den Pittsburgh Penguins gewinnen konnte. Von den Buffalo Sabres wurde JJ Peterkas Teamkamerad und Sitznachbar Alex Tuch ins Aufgebot berufen, der in der abgelaufenen Saison 79 Scorerpunkte in 74 Spielen erzielt hat. Ein weiterer bekannter Name ist zudem Stürmer Conor Garland (46 Punkte in 81 Spielen) von den Vancouver Canucks. Insgesamt haben acht Spieler im Kader der US-Amerikaner eine WM absolviert.

Dazu gesellen sich wie gewohnt viele Talente, die sich bei der WM präsentieren wollen, jüngster Spieler ist Lane Hutson (19 Jahre). Trainer ist der 56-jährige David Quinn, der hauptamtlich Headcoach der San José Sharks ist – und damit dem deutschen NHL-Stürmer Nico Sturm bestens bekannt.

Das Spiel gegen die USA wird live und kostenlos bei MagentaSport übertragen. Außerdem überträgt Sport1 (www.sport1.de) das abschließende Länderspiel vor dem Abflug zur WM 2023.

