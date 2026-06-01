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DEB-Aufsichtsrat tagt und handelt? MagentaSport Experte Rick Goldmann zieht ein ernüchterndes WM-Fazit aus DEB-Sicht

1. Juni 20261 Mins read888
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Magenta Sport Moderator Erich Goldmann - © City-Press
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Zürich. (PM MagentaSport / EM) Mit dem für die Finnen krönenden Ende ist die Eishockey Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz endgültig in den Geschichtsbüchern.

Aus deutscher Sicht kann aber wohl nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. MagentaSport Experte Rick Goldmann analysiert das Turnier nochmals aus deutscher Sicht.

„The trend is not your friend. Auch bei Olympia hat die deutsche Mannschaft nicht zu 100 Prozent ihr Potenzial abrufen können“, so Goldmann.

MagentaSport-Kommentator Basti Schwele: „Es sieht so aus, als bräuchte diese Mannschaft irgendeinen neuen Impuls. Wo der herkommt, wird der DEB-Aufsichtsrat entscheiden, der am Montag und Dienstag tagt.“

Spätestens seit dem Ausscheiden in der Vorrunde mehren sich auch Stimmen nach personellen Veränderungen. Man darf also gespannt sein, welche Ideen der Deutsche Eishockey Bund ein Jahr vor dem Heim-WM verfolgt, um wieder halbwegs in die Spurt zu kommen. Es scheint nichts ausgeschlossen …

Rick Goldmanns DEB-Fazit zur WM


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