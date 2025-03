DEB-Aufgebot fÃ¼r die Frauen-Weltmeisterschaft in Tschechien steht fest

München. (PM DEB) Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat ein 25-köpfiges Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die IIHF-Weltmeisterschaft vom 9. bis 20. April 2025 in Budweis (CZE) bekanntgegeben.

Dabei setzt MacLeod weitestgehend auf ein eingespieltes Team aus drei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und 14 Stürmerinnen, dass erfolgreich die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina erreicht hat. Auch beim Coaching- und Team-Staff rund um die Mannschaft setzt der DEB auf bewährte Kräfte. Die Frauen-WM wird live bei Magentasport übertragen.

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod zum Kader: „Wir haben unsere Spielerinnen intensiv beobachtet und begleitet, um für die Olympia-Qualifikation einen starken Kader am Start zu haben. Wir haben dort sehr gut agiert auf dem Eis und schätzen zudem die Chemie in unserer Kabine. Wir arbeiten effektiv und mit Freude als Einheit mit Spielerinnen und Staff, das wollen wir bei der WM fortsetzen. Auch wenn der zeitliche Abstand zum Februar nicht groß ist, waren unsere Nationalspielerinnen wieder in ihren jeweiligen Teams tätig und haben ihre Saisonziele verfolgt. Insofern freuen wir uns, jetzt wieder im Rahmen der Nationalmannschaft zusammen zu kommen und mannschaftsintern die Ziele für die WM zu setzen. Es sind überdies nur noch zehn Monate bis zu den Olympischen Spielen. Umso wichtiger ist es, sich jetzt auf unsere bevorstehenden Herausforderungen zu konzentrieren und diese zu nutzen. Wir werden als Team weiter von Spiel zu Spiel denken.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir blicken mit Vorfreude auf den nächsten Höhepunkt für unsere Frauen. Nach dem großartigen Erfolg im Februar wird sich unsere Mannschaft zunächst der Aufgabe stellen, sich auf das nächste wichtige Turnier einzulassen und den kompletten Fokus auf die Gruppenspiele zu legen, um sich eine gute Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf zu sichern. Wir sind uns sicher, dass das unserem Frauen-Team gelingt und wir an unsere zuletzt gezeigten Leistungen während der kommenden WM in Tschechien anknüpfen können.“

WM-Vorbereitung mit zwei Länderspielen

Der erste Teil der Vorbereitung startet am Dienstag, den 1. April 2025, in Füssen. Vor Ort findet auch das erste von zwei Länderspielen auf dem Weg zur WM statt, Gegner ist am Donnerstag, den 3. April, die Auswahl der Schweiz (15:00 Uhr). Im WM-Spielort in Budweis bestreitet die DEB-Auswahl das zweite Länderspiel der Vorbereitung gegen den späteren Gruppengegner Japan. Das Spiel findet am Sonntag, den 6. April statt, los geht es um 15:00 Uhr.

Jeff MacLeod zur WM-Vorbereitung: „Das erste Spiel ist für uns wichtig, um wieder in unser System und unsere Struktur zu kommen. Wenn wir gegen die Japanerinnen spielen, sind wir in unseren Prozessen der Vorbereitung schon weiter. Sie sind ein spannender Gegner für uns, denn wir haben sie schon über ein Jahr nicht mehr live erlebt und gegen sie gespielt. Insofern wird das ein guter Test für uns kurz vor dem Auftakt, weil sie doch einen etwas unterschiedlichen Stil spielen gegenüber anderen Teams.“

Zum WM-Auftakt gegen Schweden

Am Mittwoch, den 9. April 2025, startet die Frauen-Nationalmannschaft in die WM-Gruppe B mit dem Auftakt gegen Schweden (11:00 Uhr). Weitere Gegnerinnen sind die Teams aus Norwegen, Ungarn und Japan. Die drei bestplatzierten Nationen der Gruppe B erreichen das Viertelfinale, komplettiert wird das Feld durch die fünf Nationen der Gruppe A.

WM-Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft

Vorbereitung

03.04.2025 | 15:00 | Deutschland– Schweiz (in Füssen)

06.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan (in Budweis/CZE)

Weltmeisterschaft

09.04.2025 | 11:00 | Schweden – Deutschland

12.04.2025 | 15:00 | Norwegen – Deutschland

14.04.2025 | 11:00 | Deutschland – Ungarn

15.04.2025 | 15:00 | Deutschland – Japan

Alle Partien der WM werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

