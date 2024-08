DEB: A-Frauen starten in die neue Saison 2024/2025

München. (PM DEB) Auch für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht der Saisonauftakt kurz bevor. Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat sein Team zu einem achttägigen Lehrgang nach...

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod hat sein Team zu einem achttägigen Lehrgang nach Füssen eingeladen. Ein 28-köpfiger Kader wird hier ab Samstag, den 24. August 2024, zunächst verschiedene Trainingseinheiten und Meetings absolvieren, bevor anschließend 22 Spielerinnen am heimischen 4-Nationen-Turnier teilnehmen werden. Die Gegnerinnen hierbei kommen aus Frankreich, der Slowakei und Ungarn. Das Auftaktmatch gegen die Französinnen bestreitet die deutsche Mannschaft am Donnerstag, den 29. August um 16 Uhr. Die Frauen absolvieren einen straffen Turnierplan – bereits am Freitag steht das Spiel gegen die Slowakei auf dem Programm, keine 24 Stunden später geht es zur abschließenden Partie gegen die Ungarinnen auf‘s Eis.

Neben Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod komplettieren Sascha Rogoza (Torwarttrainer) und Jennifer Harss (Athletiktrainerin) das Coaching-Team. Sebastian Jones (U18-Frauen-Bundestrainer), Markus Gleich (Assistenztrainer) und Max Deichstetter (Assistenztrainer) werden jeweils im Wechsel die Mannschaft vor Ort unterstützen.

Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft:

29.08.2024 | 16:00 Uhr | Deutschland – Frankreich

30.08.2024 | 18:30 Uhr | Deutschland – Slowakei

31.08.2024 | 14:30 Uhr | Deutschland – Ungarn

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Wir freuen uns, den ersten Lehrgang der Saison mit 28 Athletinnen zu absolvieren und dabei auch unsere Spielerinnen aus den europäischen Ligen und Nordamerika begrüßen zu dürfen. Besonders freuen wir uns, zwei talentierte Debütantinnen aus der U18-Nationalmannschaft in unseren Reihen willkommen zu heißen. Das Trainerteam wird Videositzungen und Eistrainings durchführen, um den Spielerinnen die Teamstruktur, Taktiken und individuelle Fähigkeiten zu vermitteln. Wir werden uns ein umfassendes Bild jeder einzelnen Spielerin machen, um anschließend die Entscheidung zu treffen, mit welchem Kader wir beim 4-Nationen-Turnier antreten wollen. Die Länderspiele ermöglichen es uns, unter Wettbewerbsbedingungen, mit der Mannschaftszusammenstellung und dem Aufbau unserer Teamstruktur voranzukommen.“

Das Aufgebot des DEB