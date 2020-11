Deal! Ice Tigers verleihen ihren elften Spieler

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Andrej Bireš ist der elfte Spieler der Nürnberg Ice Tigers, der bis 30. November 2020 ausgeliehen wird, um Trainings- und...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Andrej Bireš ist der elfte Spieler der Nürnberg Ice Tigers, der bis 30. November 2020 ausgeliehen wird, um Trainings- und Spielpraxis zu sammeln.

Der 26-jährige Stürmer trägt in den kommenden vier Wochen das Trikot der Tölzer Löwen aus der DEL2 und kehrt anschließend zum geplanten Trainingsauftakt nach Nürnberg zurück.

Ice Tigers-Sportdirektor André Dietzsch: „Es freut uns sehr, dass wir den Tölzer Löwen nach dem Ausfall eines ihrer Top-Spieler so kurzfristig für die nächsten vier Wochen helfen können und nun schon für den elften Spieler unseres Teams eine Möglichkeit zum Sammeln von Spielpraxis gefunden haben. Andrej hat sofort zugesagt und freut sich auf die Herausforderung.“

Andrej Bíreš vorläufig für die Löwen im Einsatz

Bad Tölz. (PM Löwen) Den Tölzer Löwen ist es gelungen eine schnelle und hochklassige Lösung nach der Verletzung Reid Gardiners zu finden. Der Kanadier wird den Löwen vermutlich den kompletten November fehlen, dafür kommt Andrej Bíreš vorläufig bis 30.11. in die Kurstadt.

„Es ist für mich sehr wichtig, dass ich jetzt spielen kann. Ich habe Eishockey sehr vermisst“, erzählt der Halb-Slowake. „Bad Tölz hatte letztes Jahr schon eine gute Mannschaft, sie hätten in den Playoffs weit kommen können. Die Halle dort ist sehr schön, ich freue mich“, so Bíreš weiter.

Der agile Stürmer dürfte den meisten aufmerksamen DEL2-Zuschauern ein Begriff sein. Der Rechtsschütze lief letzte Saison für den EC Bad Nauheim auf und war dort am Ende der Hauptrunde Topscorer des Teams. Bíreš traf in 51 Spielen 26 Mal und gab zudem 16 Vorlagen. Auch in der teaminternen +/- – Statistik lag er auf Rang zwei. Eine herausragende Saison, die Begehrlichkeiten in der DEL weckte: Der 26-jährige wechselte im Sommer zu den Nürnberg Ice Tigers, die ihn nun für den November in Bad Tölz Spielpraxis sammeln lassen. Er gilt als hervorragender Schlittschuhläufer, der technisch versiert und im Powerplay enorm gefährlich ist. „Wie ein etwas jüngerer Lubor Dibelka“, schmunzelt Geschäftsführer Donbeck. Bíreš war in den letzten Wochen regelmäßig auf dem Eis und ist bereits auf dem Weg nach Bad Tölz. Dort wird er morgen erstmals mit dem Team trainieren, die Chancen auf einen Einsatz zum ersten Punktspiel am Freitag stehen also sehr gut. „Auch Andrej möchte natürlich unbedingt Eishockey spielen. Außerdem konnte er einen negativen Coronatest aus den letzten 48 Stunden vorweisen, was es für uns leichter macht ihn direkt in den Trainingsbetrieb integrieren zu können“, erklärt Donbeck. „Ein riesiges Dankeschön geht an unseren Goldsponsor Hacker-Pschorr, die uns bei der Verpflichtung tatkräftig unterstützt haben. So passt Andrej bei uns in den wirtschaftlichen Rahmen. Außerdem natürlich vielen Dank an die Verantwortlichen der Nürnberg Ice Tigers Wolfgang Gastner und André Dietzsch, die uns die zwischenzeitliche Verpflichtung ermöglicht haben.“