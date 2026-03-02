Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Deadline Day: Eispiraten Crimmitschau verpflichten weiteren Stürmer
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Deadline Day: Eispiraten Crimmitschau verpflichten weiteren Stürmer

2. März 20261 Mins read183
Benjamin Corbeil - © HC Innsbruck
Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben am heutigen Montag auf dem Transfer-Deadline-Day noch einmal zugeschlagen und den kanadischen Stürmer Benjamin Corbeil verpflichtet.

Der 24-jährige Rechtsschütze kommt vom HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck aus der ICEHL nach Westsachsen. In Crimmitschau besetzt Corbeil die sechste Importstelle und wird künftig mit der Trikotnummer 66 auflaufen. Erwartet wird der Offensivmann noch am heutigen Montagabend in Crimmitschau.

Corbeil wurde am 16. März 2001 in Granby, Québec geboren. Bereits in jungen Jahren machte er in kanadischen Nachwuchsligen mit starken Scoringwerten auf sich aufmerksam. Anschließend lief er drei Spielzeiten für die University of New Brunswick in der kanadischen USports-Liga auf. Dort stand er unter anderem gemeinsam mit Adam McCormick auf dem Eis.

Vor der laufenden Saison wagte Corbeil den Schritt nach Europa und schloss sich Innsbruck an. Für die „Haie“ erzielte er in 48 Spielen 16 Tore und bereitete 12 weitere Treffer vor. Mit 28 Scorerpunkten war er damit zweitbester Punktesammler seines Teams. Dabei kann der 24-Jährige teilweise sogar bessere Statistiken vorweisen als der aktuelle Eispiraten-Goldhelm Corey Mackin oder Yūshirō Hirano, die in ihrer Karriere ebenfalls für die Innsbrucker aktiv waren.

Bei den Crimmitschauern soll der Kanadier nun für noch mehr Durchschlagskraft und Offensivgefahr sorgen. Die Marschroute der Westsachsen ist nämlich klar und deutlich: „Wir wollen diese Saison noch einmal in Krefeld spielen und werden alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen“, erklärt Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer.

Auch Neuzugang Benjamin Corbeil freut sich über den Wechsel nach Westsachsen: „Ich freue mich riesig darauf, nach Crimmitschau zu kommen, kann es kaum erwarten, für das die Eispiraten aufzulaufen und vor den tollen Fans zu spielen. Ich habe bislang wirklich nur Gutes über sie gehört“. Der 24-Jährige wird in Kürze in Innsbruck abgeholt und soll schon heute Abend am Kunsteisstadion im Sahnpark eintreffen.

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

