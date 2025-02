Davos: Der Captain geht Ende Saison von Bord

Davos. (PM HCD) Captain Andres Ambühl hat sich entschieden, auf Ende Saison zurückzutreten.

Der 41-jährige Stürmer hat nicht nur in Davos grosse Spuren hinterlassen, er hat im wahrsten Sinn des Wortes Eishockey-Weltgeschichte geschrieben. Mit „Büehli“ verliert der HCD auch eine einflussreiche Persönlichkeit in der Kabine.

Kurz und bündig, ohne grosses Tamtam, wie es eben seiner bescheidenen Art entspricht, wendete sich Andres Ambühl heute an die HCD-Fan-Gemeinde: „Liebe Fans, seit längerer Zeit habe ich mir über meine Zukunft Gedanken gemacht. Ich studierte hin und her. Nun bin ich zum Entschluss gekommen, dass die laufende Saison meine letzte ist. Wir konnten zusammen viele extrem hübsche, coole Zeiten erleben. Jetzt geben wir noch einmal Vollgas – wir auf dem Eis und ihr auf der Tribüne in der Kurve, so dass wir mit eurer fantastischen Unterstützung nochmals einen solch hübschen Moment erleben können.“

Ambühl ist ein Ur-Davoser. Er wuchs in einer Bauernfamilie im Sertig auf. Sein Debüt in der Nationalliga A gab er als 17-Jähriger am 17. Februar 2001 beim 5:3-Sieg gegen den EV Zug. Beim Ausgleich zum 1:1 liess er sich gleich seinen ersten Assistpunkt notieren. Am vergangenen Dienstag, also fast 24 Jahre später, bestritt der Stürmer gegen den gleichen Gegner seine 1305. Partie in der obersten Schweizer Eishockey-Spielklasse. Am 10.10.2024 hatte der HCD-Spieler mit der Nummer 10 mit seinem 1270. National-League-Spiel den Berner Beat Gerber als Rekordhalter abgelöst.

Der beliebteste Spieler in der National League

Ambühl trug und trägt mit Ausnahme einer Saison beim Hartford Wolf Pack in der American Hockey League (2009/10) sowie den folgenden drei Spielzeiten bei den ZSC Lions noch immer die blaugelben HCD-Farben. Er gewann sechs Schweizer Meistertitel – fünf mit Davos, einer mit den ZSC Lions – und dreimal mit dem HCD den Spengler Cup. Seit 2014 ist er beim Bündner Traditionsklub Captain. Als kompletter Spieler zeichnet sich Ambühl mit seinen auffallenden läuferischen und stocktechnischen Eigenschaften, durch seinen grossen Spielwitz, aber auch mit seinem leidenschaftlichen Einsatz und seinem unermüdlichen Kampfgeist aus. Trotz all seiner Erfolge blieb der Davoser stets bodenständig. Seine sportlichen und menschlichen Qualitäten beeindrucken selbst die gegnerischen Fans. Am Ende der letzten Saison wurde Ambühl bereits zum achten Mal (!) in einer jährlichen Online-Umfrage als „Most Popular Player“, als beliebtester Spieler in der National League gewählt.

Mehrfacher Weltrekordhalter

Ambühl schlug auch im internationalen Eishockey dicke Pflöcke ein. Für die Schweiz bestritt er bisher 338 Länderspiele. Das dürfte Weltrekord bedeuten. Eine offizielle Statistik gibt es nicht. Im Internet wird Raimo Helminen mit einer Bestmarke von 331 Partien für Finnland aufgeführt. Verbucht sind hingegen 19 WM-Teilnahmen und 141 WM-Spiele von Ambühl als Weltrekorde. Ob der HCD-Stürmer und Schweizer Nati-Rekordskorer, der 2013 und im Vorjahr WM-Silber gewann, diese Zahlen vor seinem Karriereende weiter erhöhen kann, ist zurzeit noch offen. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt er knapp zwei Monate nach seinem 41. Geburtstag am 10. November des vergangenen Jahres an der Euro Tour in Helsinki gegen Tschechien.

Vorerst richtet Ambühl seinen Fokus auf den Schlussspurt in der laufenden Schweizer Meisterschaft. Und da möchte er, wie er in der Botschaft an die Fans bemerkte, „nochmals einen hübschen Moment erleben.“ Fakt ist aber schon jetzt, dass Ambühl mit seinem Einfluss auf die Mannschaft auch in der Kabine eine grosse Lücke hinterlassen wird. Mit ihm und Marc Wieser, der am 22. Januar seinen Rücktritt auf Ende Saison bekanntgab, werden in Zukunft künftig gleich zwei Spieler aus dem jahrelangen harten Kern des HCD fehlen.

