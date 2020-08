Davis Koch spielt weiterhin fÃ¼r Heilbronn

Mannheim / Heilbronn. (PM Adler / Falken) Die Adler Mannheim haben Stürmer Davis Koch unter Vertrag genommen und ihn direkt an die Heilbronner Falken...

Mannheim / Heilbronn. (PM Adler / Falken) Die Adler Mannheim haben Stürmer Davis Koch unter Vertrag genommen und ihn direkt an die Heilbronner Falken ausgeliehen.

Der 22-Jährige, der bereits in der Saison 2019/2020 für die Heilbronner Falken auf Torejagd ging, unterschrieb bei den Adlern einen Vertrag bis zum 30. April 2021.

Im Jahr 2014 absolvierte Koch seine ersten Partien in der Western Hockey League für die Edmonton Oil Kings, die er 2018 in Richtung Vancouver verließ. Im Trikot der Giants bestritt der 1,83 Meter große und knapp 80 Kilogramm schwere Angreifer seine punktbeste Saison in der kanadischen Top-Juniorenliga. In 67 Vorrundenspielen gelangen ihm 28 Tore und 50 Vorlagen, im Kampf um den Memorial Cup ließ er weitere 21 Scorerpunkte (5 Tore / 16 Assists) folgen. In der abgelaufenen Saison bei den Heilbronner Falken sammelte er in 50 Hauptrundenspiele starke 41 Scorerpunkte (12 Tore / 29 Vorlagen).

Davis Koch: „Wir hatten in der zurückliegenden Saison wirklich eine tolle Truppe und ich bin glücklich, dass ich weiterhin für die Heilbronner Falken auflaufen darf. Wir haben uns für die kommende Saison viel vorgenommen und ich möchte mit guten Leistungen meinen Teil zum Erfolg des Teams beitragen.“

Falken-Trainer Michel Zeiter: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Davis einen sehr talentierten Spieler weiterhin in unserer Mannschaft haben. Er spielte eine hervorragende Saison und passt genau in unser Spielsystem.“

Falken-Geschäftsführer Stefan Rapp: „Davis Koch hat ein sehr großes Entwicklungspotential und in der abgelaufenen Saison bereits sein Talent unter Beweis gestellt. Dies ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass er bei den Adler Mannheim einen DEL-Vertrag unterzeichnen konnte. Umso mehr freut es uns natürlich, dass er weiterhin in Heilbronn Spielpraxis sammeln kann.“

Jan-Axel Alavaara, Sportmanager der Adler, sagt über Koch: „Davis ist ein junger, intelligenter Angreifer. Er bringt gute Voraussetzungen mit, ist torgefährlich und hat das Auge für seine Mitspieler. Nach einer starken Debütsaison bei unserem Kooperationspartner möchten wir ihm nun die Chance geben, sich in der DEL2 weiterhin zu zeigen und für die Adler zu empfehlen.“

Ab Januar 2021 ist Koch laut Statuten berechtigt, eine Förderlizenz zu erhalten.

Der aktuelle Kader der Heilbronner Falken 2020/2021 (Stand: 14.08.2020)

Torhüter: 3 Matthias Nemec, 30 Arno Tiefensee, 34 Tom Schickedanz

Verteidiger: 4 Brock Maschmeyer, 5 Moritz Wirth, 6 Kevin Maginot, 7 Jan Pavlu, 24 Corey Mapes, 27 Ian Brady, 44 Marcus Götz, 92 Philipp Preto

Stürmer: 11 Dylan Wruck, 12 Justin Kirsch, 17 Matthew Neal, 18 Tim Miller, 19 Stefan Della Rovere, 26 Yannik Valenti, 36 Pierre Preto, 40 Valentino Klos, 50 Louis Brune, 66 Jan-Luca Schumacher, 71 Bryce Gervais, 73 Florian Elias, 89 Michael Knaub, 98 Davis Koch