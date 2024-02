Davis Koch ist bei den Hannover Scorpions gelandet!

Mellendorf. (PM Scorpions) Davis Koch ist 25 Jahre alt und hat bereits in der DEL und DEL 2 hervorragende Leistungen erbracht. Der 1,83m große...

Mellendorf. (PM Scorpions) Davis Koch ist 25 Jahre alt und hat bereits in der DEL und DEL 2 hervorragende Leistungen erbracht.

Der 1,83m große spiel- und laufstarke Stürmer ist nun mit seinem Alter in der besten Phase seiner Karriere.

Der mit Dylan Wruck befreundete Angreifer wechselt von Iowa (ECHL/AHL) zu den Scorpions und landete heute um 12:55 Uhr am Flughafen Hannover-Langenhagen. Der Deutsch-Kanadier erzielte bereits in der DEL 2 in 152 Spielen 106 Scorerpunkte. In Iowa war er vor seinem Wechsel nach Hannover der Topscorer seiner Mannschaft und nun freut er sich riesig auf die „Mission“ Playoffs in den Farben der Scorpions.

Trainer Kevin Gaudet: „Es freut mich sehr, so einen guten Spieler als Verstärkung zu bekommen. Gerade auch, da ebenfalls andere Teams sowohl aus der DEL 2 als auch aus der DEL, Angebote vorgelegt hatten.“

Davis Koch ist heute beim Heimspiel gegen Duisburg bereits in der ARS Arena.