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Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Davide Conci verlängert bei den Wipptal Broncos

10. Juli 20261 Mins read64
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Davide Conci - © Sterzing Broncos
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Sterzing. (PM Broncos) Die Wipptal Broncos können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Davide Conci zählen.

Der 29-jährige Stürmer hat seinen Vertrag verlängert und wird weiterhin das Trikot der Wildpferde tragen.

Conci zählt mittlerweile zu den prägenden Offensivspielern der Broncos. Der gebürtige Trentiner wechselte zur Saison 2022/23 nach Sterzing und überzeugte von Beginn an mit seiner Torgefahr und seinem Einsatzwillen. In seiner ersten Spielzeit sammelte er in 42 Partien 36 Scorerpunkte, darunter 18 Tore und 18 Assists. Noch beeindruckender verlief die Saison 2023/24: In 51 Spielen war Conci an 55 Treffern beteiligt. Besonders in den Playoffs zeigte er seine Klasse mit 11 Toren und 8 Vorlagen in nur 11 Begegnungen.

Nach einem Jahr in der ICE Hockey League beim HC Pustertal kehrte Conci zu den Broncos zurück und knüpfte nahtlos an seine starken Leistungen an. Insgesamt stehen für ihn in seiner Broncos-Karriere bereits weit über 100 Scorerpunkte zu Buche.

Mit der Vertragsverlängerung setzen die Wipptal Broncos weiterhin auf Erfahrung, Führungsqualität und offensive Durchschlagskraft. Die Vereinsführung freut sich, auch in Zukunft auf einen Leistungsträger wie Davide Conci bauen zu können.

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