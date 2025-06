David Weidlich bleibt ein Luchs â€“ punktbester Verteidiger geht in seine vierte Saison

Lauterbach. (PM Luchse) Die Lauterbacher Luchse dürfen sich freuen: David Weidlich bleibt auch in der kommenden Saison Teil unseres Rudels!

Der 24-jährige Verteidiger geht damit in seine vierte Spielzeit im Luchse-Trikot – und ist aus unserer Defensive nicht mehr wegzudenken.

In den letzten beiden Jahren bei den Luchsen sammelte David fleißig Scorerpunkte und war damit zwei Jahre in folge punktbester Verteidiger in unserem Team. Seine Konstanz, Spielübersicht und physische Präsenz, mit 1,88 m Körpergröße, machen ihn zu einem unverzichtbaren Rückhalt in unserer Defensive.

Seine Eishockey-Karriere begann David in der Jugend bei den Stuttgart Young Rebels, den Heilbronner Jungfalken und in Krefeld, bevor er bei den Schwenninger Wild Wings Future gemeinsam mit unseren Stürmern Mika Junker und Dave König auflief.

Wir sind stolz, dass David weiterhin für die Luchse aufläuft – mit ihm haben wir nicht nur einen starken Verteidiger in unseren Reihen, sondern auch einen echten Teamplayer mit Herz und Leidenschaft für den Sport.

