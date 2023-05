David Trinkberger und die Krefeld Pinguine einigen sich auf ein neues Arbeitspapier bis 2025

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Verteidiger David Trinkberger haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr geeinigt. Der ursprünglich bis 2024...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine und Verteidiger David Trinkberger haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um ein Jahr geeinigt.

Der ursprünglich bis 2024 laufende Vertrag des 26-Jährigen wurde demnach bis 2025 verlängert.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter: „David Trinkberger besitzt einen ausgezeichneten Charakter und ist schlichtweg ein toller Typ. Er hat sich in der Saison bis zu den Playoffs und sogar darüber hinaus unglaublich für den Club eingesetzt. Seine Chemie mit Maximilian Söll hat uns ebenfalls sehr gut gefallen und wir haben daher eine Möglichkeit gesucht, dass wir David weiterhin und längerfristig an uns binden können. Das ist uns mit der Vertragsverlängerung gelungen und wir sind sehr glücklich David weiterhin im KEV-Trikot zu sehen.“

David Trinkberger: „Ich habe mich in Krefeld schnell eingelebt und fühle mich sehr wohl hier. Ich möchte das Projekt KEV gerne weiterführen und mit den Coaches sowie dem Club zusammenarbeiten. In den Gesprächen habe ich sehr viel Rückhalt erfahren und es war daher eine leichte Entscheidung für mich den Vertrag hier vorzeitig zu verlängern.“

Trinkberger begann seine Nachwuchskarriere in seiner Heimatstadt beim EV Landshut. 2014 wagte er den Sprung nach Nordamerika und heuerte bei den Muskegon Lumberjacks an, ehe er noch während der Saison zu den Sioux City Musketeers wechselte. Seine Zeit in der USHL endete 2016 als er sich der University of Alaska-Anchorage in der NCAA anschloss und insgesamt vier Jahre lang im College-Programm verbrachte. Während dieser Zeit sammelte der 1,96 Meter große Verteidiger nicht nur Spielpraxis, sondern konnte auch seinen Bachelor- und Masterabschluss erreichen. 2020 kehrte Trinkberger nach Deutschland zurück und erhielt einen Vertrag bei den Nürnberg Ice Tigers. Nach einer Saison bei der Düsseldorfer EG folgte in der vergangenen Saison der Wechsel an die Westparkstraße.

Krefeld Pinguine Kader 2023/24

Tor: Matthias Bittner

Verteidigung: Maximilian Adam, Erik Buschmann, Christian Ehrhoff, Eric Gotz, Philip Riefers, Maximilian Söll, David Trinkberger

Sturm: David Cerny, Mike Fischer, Christian Kretschmann, Nikita Krymskiy, Philipp Kuhnekath, Dennis Miller, Marcel Müller, Leon Niederberger, Lukas Wagner, Alexander Weiß

