David Trinkberger kommt von den Krefeld Pinguinen zu den WÃ¶lfen

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg treibt die Kaderplanung für die kommende DEL2-Saison weiter voran und kann mit David Trinkberger einen erfahrenen Verteidiger als Neuzugang vermelden.

Der 28-jährige Linksschütze wechselt von den Krefeld Pinguinen in den Breisgau und bringt Stabilität, körperliche Präsenz und reichlich Erfahrung mit in die Freiburger Defensive.

Trinkberger, der in Landshut geboren wurde und in Nordamerika auch im College-Hockey aktiv war, sammelte seit seiner Rückkehr nach Deutschland Stationen in der PENNY DEL und DEL2 – unter anderem in Nürnberg, Düsseldorf und zuletzt in drei Jahre in Krefeld.

Sportdirektor Peter Salmik: „Mit David bekommen wir einen jungen und dennoch erfahrenen Verteidiger in unseren Kader, der sich auch offensiv immer wieder einbringen kann. Mit seinen Maßen und seinem Auftreten in der eigenen Zone wird er unserem Spiel definitiv guttun. Neben dem sportlichen passt David auch charakterlich super in unser Team und wir freuen uns, dass er sich entschieden hat, zu uns nach Freiburg zu kommen.“

Neuzugang David Trinkberger über seinen Wechsel in den Breigsgau: „Ich freue mich riesig, ab sofort ein Teil des EHC Freiburg zu sein. Der Club hat Tradition, großartige Fans und eine spannende Perspektive – da war die Entscheidung nicht schwer. Für mich ist es außerdem etwas ganz Besonderes, weil mein Bruder auch schon hier gespielt hat und ich den Verein daher schon länger verfolge. Ich versuche, hinten für Ruhe zu sorgen und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Mannschaft funktionieren. Ich kann’s kaum erwarten, mit dem Team aufs Eis zu gehen und gemeinsam mit euch Fans für eine starke Saison zu kämpfen. Wir sehen uns in der Halle!“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 02.05.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Niclas Hempel, Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine)

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu

