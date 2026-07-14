David Tauferers vierte Saison bei den Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Das nächste Rittner Eigengewächs hat verlängert.

David Tauferer wird auch in der Saison 2026/27 bei den Rittner Buam SkyAlps in der Abwehr stehen.

Der 21-Jährige bestreitet damit seine vierte Saison im Trikot der Rittner Buam SkyAlps. Dabei ist der gebürtige Rittner sein ganzes Leben für den Klub vom Hochplateau im Einsatz gewesen, einzig in der U17 und U19 spielte er für den HC Gherdëina, der damals eine Spielgemeinschaft mit den Rittner Buam bildete. Mittlerweile hat sich Tauferer körperlich und spielerisch großartig weiterentwickelt, wodurch er in der Abwehr zu immer mehr Einsätzen kommt. In der vergangenen Saison bestritt Tauferer insgesamt 44 Spiele, in denen er auch drei Assists lieferte. Insgesamt bringt es der Rechtsschütze auf 128 Spiele und neun Scorerpunkte (ein Tor) für Ritten.

„David Tauferer kann man als klassischen ‚Stay-at-home-Verteidiger‘ bezeichnen. Er hat eine gute physische Struktur und hat im vergangenen Jahr einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Wir hoffen, dass dies so weitergeht“, freuen sich die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath über die nächste Bestätigung.

Seine Karriere in Zahlen

Source: David Tauferer @ Elite Prospects

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro