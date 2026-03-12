David Suvanto bleibt zwei weitere Jahre ein EislÃ¶we

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen setzen weiterhin auf die Dienste von Verteidiger David Suvanto.

Der 31-jÃ¤hrige Deutsch-Schwede hat seinen Vertrag bei den Blau-WeiÃŸen um zwei weitere Jahre ligenunabhÃ¤ngig verlÃ¤ngert.

Suvanto gehÃ¶rt seit der Saison 2021/2022 zum Kader der Dresdner EislÃ¶wen und hat sich seitdem zu einer festen GrÃ¶ÃŸe in der Defensive entwickelt. In bislang 267 Pflichtspielen fÃ¼r Dresden erzielte der Verteidiger 52 Tore und bereitete 94 weitere Treffer vor.

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner EislÃ¶wen: â€žDavid ist ein Spieler mit groÃŸem Ehrgeiz und dem Anspruch, immer auf einem hohen Niveau zu spielen. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner ZuverlÃ¤ssigkeit und seiner QualitÃ¤t ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive. Gleichzeitig ist er ein absoluter Vorzeigeprofi, der mit seiner ruhigen Ausstrahlung auch in der Kabine eine wichtige Rolle einnimmt. Zudem hat er sich zu jeder Zeit klar zum Standort Dresden bekannt. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin Teil der Dresdner EislÃ¶wen bleibt.â€œ

David Suvanto: â€žDresden ist fÃ¼r meine Familie und mich lÃ¤ngst mehr als nur ein Spielort â€“ es ist zu einem Zuhause geworden. Wir sind genau dort, wo wir sein mÃ¶chten. In den vergangenen Jahren haben wir hier gemeinsam als Dresdner EislÃ¶wen viele HÃ¶hen und Tiefen erlebt, aber genau solche Phasen gehÃ¶ren im Sport dazu und macht uns stÃ¤rker. Ich spÃ¼re das Vertrauen im Umfeld, die Fans stehen hinter uns und das bedeutet mir viel. Ich bin stolz darauf, weiterhin das Trikot der EislÃ¶wen zu tragen und alles fÃ¼r den Club und die Fans zu geben.â€œ