David Stieler geht weiter fÃ¼r den EVL aufs Eis

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Spielmacher David Stieler bauen.

Der 36-jährige Routinier hat seinen Vertrag am Landshuter Gutenbergweg um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert und soll eine wichtige Säule in der Offensive der Mannschaft von Trainer Uwe Krupp bleiben.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich die Farben des EVL auch in der kommenden Saison tragen darf. Ich freue mich sehr darauf, wieder vor unseren Fans zu spielen und hoffe sehr, dass wir in den Playoffs weiterkommen als in dieser Saison“, sagt Stieler zu seiner Vertragsverlängerung und setzt sich und seinem Team erste Ziele für die kommende Spielzeit.

Der Deutsch-Tscheche, der aus Kladno stammt, kann auf die Erfahrung von 350 DEL-Partien für die Augsburger Panther zurückblicken. Im Sommer 2023 schloss sich der Kreativspieler dem EVL an und bereichert seitdem das Spiel der Niederbayern mit vielen Ideen, technischer Raffinesse, großartiger Übersicht und einem starken Abschluss. In 114 Begegnungen für den EVL erzielte der Routinier 36 Treffer und bereitete 61 weitere Tore vor.

„David war in den letzten beiden Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er hat fast alle Partien bestritten und ist ein sehr verlässlicher Akteur, der nicht nur ein Spiel lesen, sondern es auch leiten kann. Darüber hinaus ist er mit seiner großen Erfahrung auch eine Führungspersönlichkeit und ein wichtiger Ansprechpartner für unsere jungen Spieler“, erläutert Max Brandl, Sportlicher Leiter des EV Landshut.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 06. Juni 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Yannick Wenzel.

