David Seidl wechselt zu den Passau Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Nach der Verpflichtung von Trainer Thomas Vogl ist nun auch der erste Neuzugang der Passau Black Hawks fix.

Stürmer David Seidl wechselt vom Höchstadter EC in die Dreiflüsse Stadt. Der 23jährige Seidl wurde in Deggendorf geboren und beim DSC ausgebildet. Zur Saison 2019 folgte der Sprung in die Deggendorfer Oberliga Mannschaft. Zwei Jahre später wechselte Seidl nach Garmisch zum SC Riessersee. In der abgelaufenen Saison ging David Seidl für die Höchstadt Alligators auf Torejagd. Mit seinen 23 Jahren hat David Seidl bereits 150 Spiele in der Oberliga Süd absolviert. Dabei gelangen dem Angreifer 24 Tore und 55 Assists.

„David ist ein starker Spieler mit einem sehr starken Spielverständnis. An David Seidl haben wir hohe Erwartungen und wir versprechen uns viel von der Verpflichtung. In den letzten Jahren hatte David etwas Pech und musste sich mit Verletzungen herumschlagen. Zur neuen Saison will David in Passau voll angreifen“. erzählt der sportliche Leiter Christian Zessack über den ersten Neuzugang. -czo

Kader:

Torhüter: Raphael Fössinger

Verteidigung:

Angriff: Jakub Cizek, Elias Rott, David Seidl

