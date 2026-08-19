David Seidl bleibt bei den Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks können eine erfreuliche Personalie für die kommende Saison vermelden.

David Seidl wird auch weiterhin das Trikot der Dreiflüssestädter tragen. Nach seiner schweren Handverletzung, die sich der Angreifer in der vergangenen Spielzeit beim Auswärtsspiel in Heilbronn zugezogen hae, war lange unklar, ob eine Fortsetzung seiner Karriere möglich sein würde. Dank seines großen Durchhaltevermögens sowie der erfolgreichen Arbeit von Ärzten und Therapeuten ist die Verletzung inzwischen ausgeheilt. Seidl geht damit in seine vierte Saison in Passau. In bislang 105 Einsätzen für die Black Hawks sammelte der Stürmer 63 Scorerpunkte.

„David ist in Niederbayern verwurzelt und passt sehr gut in unser Konzept. Seine Erfahrung wird auch in der kommenden Saison ein wichger Faktor für uns sein. Wir sind sehr froh, dass er seine schwere und langwierige Verletzung überstanden hat und weiterhin für die Black Hawks auf Torejagd gehen kann. David hat in dieser schwierigen Situaon einen unbedingten Willen gezeigt, weiter Eishockey zu spielen – mit einer beeindruckenden Movaon und großer Leidenscha für diesen Sport. Genau diese Identät macht ihn zu einem Spieler, der sehr gut zu den Passau Black Hawks und zu unserem neuen Coach Dan Reja passt“, erklärt der sportliche Leiter Tom Horschel zur Vertragsverlängerung.

Auch Seidl selbst zeigt sich erleichtert: „Ich bin einfach dankbar und froh, wieder auf dem Eis stehen zu können. Nach meiner Verletzung im Januar war lange unklar, ob ich überhaupt noch einmal diese Möglichkeit haben werde.

Jetzt hoffe ich, dass sich die harte Arbeit der vergangenen Monate auszahlt und ich wieder meinen Teil zum Erfolg beitragen kann.“ -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: David Seidl @ Elite Prospects

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